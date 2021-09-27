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futebol

Sob aplausos, Rafael realiza sonho de criança e estreia pelo Botafogo

Lateral-direito tem estreia discreta, mas participa da vitória sobre o Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileirão, e conquista realização de infância...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Exatamente às 19h42 do último domingo, dia 26 de setembro de 2021, Rafael realizou um sonho que carregava desde criança: jogar uma partida de futebol pelo Botafogo. O lateral-direito entrou em campo na metade do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Estádio Nilton Santos, pela Série B do Brasileirão.
+ Entrada de torcedores do Botafogo no estádio é marcada por pouca aglomeração e protocolo seguro
O primeiro jogo ainda foi discreto em termos ofensivos, mas Rafael foi importante na recomposição e teve bom papel tático, auxiliando Daniel Borges para parar os ataques do Sampaio Corrêa no lado direito. O atleta saiu de campo com quatro duelos ganhos.Mesmo assim, Rafael já teve um gostinho de viver o "sonho de criança". A tendência é que o tempo de campo do lateral, que não atuava há dois meses, só aumente. O Botafogo até estuda poupá-lo contra o Vitória, na quarta-feira, para que ele tenha uma semana inteira de treinos e esteja preparado para o duelo diante do Avaí, no sábado.
+ Rafael exalta felicidade com estreia no Botafogo: 'Parecia uma criança'
Boa parte da família do jogador esteve presente no Estádio Nilton Santos. A ansiedade e expectativa por esse primeiro jogo não era apenas do camisa 7. Os parentes também tiveram uma carga emocional considerável para o duelo, algo preenchido quando o lateral-direito entrou em campo.
Nas arquibancadas, o frisson quando Rafael foi chamado por Enderson Moreira para entrar foi de apoio e aplausos. Mesmo com um público ainda pequeno, o camisa 7 teve uma pequena dose do que deve lhe aguardar em um futuro não tão distante.

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