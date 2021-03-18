Sob análise de Crespo, jovens da base treinam com o elenco do São Paulo

O São Paulo teve novidades no treinamento desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Buscando novas opções no elenco, o técnico Hernán Crespo contou com a presença de diversos atletas da base do clube, que podem ser utilizados na sequência do Campeonato Paulista.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! A comissão técnica planeja convocar um grupo de quatro jogadores da base por semana, para facilitar a integração entre a base e o profissional e conhecer melhor os jogadores à disposição nas categorias inferiores. A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com os clubes, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.