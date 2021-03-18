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futebol

Sob análise de Crespo, jovens da base treinam com o elenco do São Paulo

Lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, zagueiro Beraldo, meia Talles e atacante Vitinho treinaram com o restante do elenco Tricolor nesta quinta-feira...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 13:42
Crédito: Reprodução/São paulo
O São Paulo teve novidades no treinamento desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Buscando novas opções no elenco, o técnico Hernán Crespo contou com a presença de diversos atletas da base do clube, que podem ser utilizados na sequência do Campeonato Paulista.
São Paulo de olho em estrangeiros: veja os gringos com mais jogos pelo clube
O lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, o zagueiro Beraldo, o meia Talles e o atacante Vitinho completaram a equipe principal no CT da Barra Funda.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! A comissão técnica planeja convocar um grupo de quatro jogadores da base por semana, para facilitar a integração entre a base e o profissional e conhecer melhor os jogadores à disposição nas categorias inferiores. A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com os clubes, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.

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