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Só resta o Benítez; o que falta para o meia ser anunciado no São Paulo

Meia argentino tem tudo acertado para anúncio oficial do Tricolor, mas resta algumas questões burocráticas para estar tudo confirmado. Jogador treina desde março no CT...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 07:00
Crédito: Benítez ainda aguarda documentos para ser anunciado e apresentado no São Paulo (Rafael Ribeiro/Vasco
Como o LANCE! adiantou, a semana foi agitada no São Paulo, com anúncio da chegada do meio-campo William e a apresentação oficial do atacante Eder. Os dois fazem parte dos seis reforços acertados para a temporada. No entanto, ainda falta um para completar a lista: Martín Benítez.
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O meia argentino, que jogou a última temporada no Vasco, foi emprestado ao Independiente-ARG para o Tricolor e vem treinando desde o meio de março junto com o elenco no CT da Barra Funda.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A sua chegada foi acertada há pelo menos dez dias, mas o anúncio oficial não ocorreu por uma questão: burocracia. O São Paulo aguarda a chegada de alguns documentos restantes para fazer o anúncio. No entanto, apesar da demora, não há risco da negociação ser cancelada.
Vale destacar que o acerto será de empréstimo até o final deste ano, com opção de compra. O São Paulo pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) ao Independiente pela negociação, enquanto o Vasco ficou com R$ 300 mil de 'crédito' para alguma futura negociação, segundo o 'GE'. Alguns documentos que ainda restam são esperados para inscrever o jogador no BID da CBF. Realizando esse processo, o São Paulo já pode anunciar o jogador e marcar sua apresentação. Até o momento, Bruno Rodrigues, Miranda, Orejuela, Eder e William foram anunciados e apresentados.
Benítez vem para fazer a função de armador no Tricolor sob comando de Hernán Crespo. O meia trabalha bem tanto como um articulador das jogadas, mais presente no campo de ataque, como pode funcionar como um jogador para iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.

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