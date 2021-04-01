Só resta o Benítez; o que falta para o meia ser anunciado no São Paulo

Crédito: Benítez ainda aguarda documentos para ser anunciado e apresentado no São Paulo (Rafael Ribeiro/Vasco

Como o LANCE! adiantou, a semana foi agitada no São Paulo, com anúncio da chegada do meio-campo William e a apresentação oficial do atacante Eder. Os dois fazem parte dos seis reforços acertados para a temporada. No entanto, ainda falta um para completar a lista: Martín Benítez.

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O meia argentino, que jogou a última temporada no Vasco, foi emprestado ao Independiente-ARG para o Tricolor e vem treinando desde o meio de março junto com o elenco no CT da Barra Funda.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A sua chegada foi acertada há pelo menos dez dias, mas o anúncio oficial não ocorreu por uma questão: burocracia. O São Paulo aguarda a chegada de alguns documentos restantes para fazer o anúncio. No entanto, apesar da demora, não há risco da negociação ser cancelada.

Vale destacar que o acerto será de empréstimo até o final deste ano, com opção de compra. O São Paulo pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) ao Independiente pela negociação, enquanto o Vasco ficou com R$ 300 mil de 'crédito' para alguma futura negociação, segundo o 'GE'. Alguns documentos que ainda restam são esperados para inscrever o jogador no BID da CBF. Realizando esse processo, o São Paulo já pode anunciar o jogador e marcar sua apresentação. Até o momento, Bruno Rodrigues, Miranda, Orejuela, Eder e William foram anunciados e apresentados.