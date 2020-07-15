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'Só pensamos em ganhar do Villarreal', diz Zidane antes do jogo que pode definir o título espanhol

Técnico francês pode levar o Real Madrid ao título espanhol depois de duas temporadas com uma rodada de antecedência caso vença o Submarino Amarelo nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 17:36

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:36

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A dois pontos de conquistar o título espanhol, o técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, concedeu nesta quarta-feira o que pode ter sido a última coletiva antes de ser declarado campeão. Na quinta, os merengues recebem o Villarreal pela 37ª rodada da competição e, caso vençam o Submarino Amarelo, conquistarão La Liga pela 34ª vez na história.
- Vamos dar tudo como fazemos em todos os jogos. Tenho certeza que será o jogo mais difícil dos últimos que temos disputado. O Villarreal é uma equipa que tem demonstrado que sabe jogar e é um rival muito complicado - disse o treinador.
O Real Madrid pode ser campeão até mesmo sem vencer as duas próximas partidas. Caso o time espanhol empate duas vezes, o título será branco do mesmo jeito. No entanto, no que depender do técnico francês, a competição será definida já nesta quinta-feira.
- Estamos aqui com um único sentimento: procurar ganhar o jogo de amanhã. É isso que nos motiva, é para isso que nos preparamos e nada mais. Amanhã vamos dar tudo, como fazemos em todos os jogos, e o rival vai fazer o mesmo. Temos de nos concentrar no jogo de amanhã, que vai ser difícil.
Sobre o último jogo, na vitória sobre o Granada, onde os merengues sofreram uma enorme pressão e quase levaram o empate após sair vencendo por 2 a 0, Zidane reconheceu que o time esteve abaixo no fim do jogo.
- Creio que o segundo tempo foi menos brilhante do que o primeiro, mas soubemos sofrer nos instantes finais, embora considere que não sofremos assim tanto. A equipa deu a cara até ao último minuto.
O treinador também falou sobre o atacante Hazard, que nos últimos quatro jogos atuou em apenas oito minutos. O belga conviveu com muitas lesões ao longo da temporada, mas estará à disposição para a partida contra o Villarreal.
- A verdade é que está melhor, sente-se bem e está conosco. Não se ressentiu da mazela que tinha há uns dias e isso para nós é bom. O importante é que esteja totalmente recuperado e amanhã saberão com que jogadores vamos contar.

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