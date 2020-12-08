'Só pensamos em ganhar', diz Zidane antes de decisão na Champions

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Na véspera do duelo decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, afirmou que sua equipe só pensa na vitória diante do Borussia Mönchengladbach, nesta quarta-feira. Com sete pontos e em terceiro no Grupo B, os merengues não têm situação confortável.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- É um jogo importante e sabemos disso. Queremos somar os três pontos e terminar esta fase em primeiro. Apenas pensamos nisso, mas todos os jogos são importantes e é uma grande oportunidade de demonstrar o que somos como equipe. O importante é fazer as coisas como equipe e sabendo que quando estamos juntos, defendendo forte e dando poucas oportunidades ao adversário, com a bola podemos fazer as coisas bem - disse Zizou, que completou:

- Todos os jogadores e o clube estão habituados a jogar sob pressão e em jogos em que temos que dar o máximo. Sabemos o que está em jogo e isso é gerir as emoções, e sobretudo preparar bem as coisas. Temos que pensar que de fora podem dizer muitas coisas, mas o importante é prepará-lo bem e fazer um grande jogo. Estou convencido que amanhã vamos fazer um grande encontro.

Caso termine a fase de grupos da Liga dos Campeões em terceiro lugar no grupo, o Real Madrid disputará a Liga Europa. Para Zidane, porém, esta possibilidade não passa pela cabeça de nenhum jogador do clube espanhol.