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futebol

'Só pensamos em ganhar', diz Zidane antes de decisão na Champions

Treinador do Real Madrid diz que não pensa em outro resultado que não seja a vitória diante do Borussia Mönchengladbach e afirma Liga Europa não interessa: 'Não penso nisso'...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 14:28

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:28

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Na véspera do duelo decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, afirmou que sua equipe só pensa na vitória diante do Borussia Mönchengladbach, nesta quarta-feira. Com sete pontos e em terceiro no Grupo B, os merengues não têm situação confortável.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- É um jogo importante e sabemos disso. Queremos somar os três pontos e terminar esta fase em primeiro. Apenas pensamos nisso, mas todos os jogos são importantes e é uma grande oportunidade de demonstrar o que somos como equipe. O importante é fazer as coisas como equipe e sabendo que quando estamos juntos, defendendo forte e dando poucas oportunidades ao adversário, com a bola podemos fazer as coisas bem - disse Zizou, que completou:
- Todos os jogadores e o clube estão habituados a jogar sob pressão e em jogos em que temos que dar o máximo. Sabemos o que está em jogo e isso é gerir as emoções, e sobretudo preparar bem as coisas. Temos que pensar que de fora podem dizer muitas coisas, mas o importante é prepará-lo bem e fazer um grande jogo. Estou convencido que amanhã vamos fazer um grande encontro.
Caso termine a fase de grupos da Liga dos Campeões em terceiro lugar no grupo, o Real Madrid disputará a Liga Europa. Para Zidane, porém, esta possibilidade não passa pela cabeça de nenhum jogador do clube espanhol.
- Não penso nisso (Liga Europa). Pensamos no jogo da Champions League, queremos nos classificar e pronto. Não penso em outra coisa e os jogadores pensam o mesmo. Podem falar, mas nós apenas pensamos em fazer um grande jogo amanhã - concluiu.

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