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Só falta um! Calleri está perto de igualar no São Paulo seu número de gols pela Europa

Atacante argentino tem 32 gols nas duas passagens pelo Tricolor, enquanto marcou 33 no futebol europeu em cinco anos...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 07:00
O atacante Jonathan Calleri vive uma das suas melhores fases na carreira nesta segunda passagem pelo São Paulo. Artilheiro do time no Campeonato Paulista, com oito gols, o argentino marcou um hat-trick na goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
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Além do mais, Calleri está a um gol de igualar no São Paulo seu número de gols pela Europa. Se somarmos as duas passagens pelo clube, o camisa nove marcou 32 gols. Já durante toda a sua experiência na Europa, Calleri soma 33 tentos marcados.
Após deixar o São Paulo, em 2016, Calleri foi ao West Ham-ING, onde marcou apenas um gol em 21 jogos. Depois da passagem no futebol inglês, Calleri passou pelo futebol espanhol, onde atuou por quatro equipes: Las Palmas (41 jogos e 12 gols), Alavés (36 jogos e nove gols), Espanyol (34 jogos e cinco gols) e Osasuna (27 jogos, com seis gols). Sendo assim, são 33 tentos marcados. Já no São Paulo, a frase ' Toca no Calleri que é gol' nunca fez tanto sentido como neste ano. Em 2016, na sua primeira passagem, entre fevereiro a julho, o jogador marcou 16 gols em 32 jogos. Na última temporada, quando retornou, o argentino também fez 16 jogos, marcando cinco gols.
Já em 2022, os números também são excelentes. Calleri atuou em 17 jogos, marcando 11 gols até o momento. Ou seja, tem tudo para passar os números de sua melhor temporada pelo Tricolor.
GOLS NA ARGENTINAJá no futebol argentino, o número chega perto das passagens pela Europa e também no São Paulo. Calleri jogou em duas equipes na Argentina: All Boys e Boca Juniors. No primeiro, foram seis gols em 30 jogos durante duas temporadas: 2012/2013 e 2013/2014
Já no Boca, ele marcou 23 gols em 59 partidas durante a temporada de 2014/2015. Sendo assim, ele soma 29 gols em 89 jogos.
VEJA OS NÚMEROS DE CALLERI NA EUROPA E NO SÃO PAULO
2016São Paulo - 31 jogos e 16 gols (Fevereiro a Julho)
2016/17 West Ham - 21 jogos e um gol - (agosto/16 a maio/17)
2017/18Las Palmas - 41 jogos e 12 gols - (agosto/17 a maio/18) 2018/19 Alavés - 36 jogos e 9 gols - (setembro/18 a maio/19)
2019/20Espanyol - 34 jogos e 5 gols - (setembro/19 a julho/20) 2020/21Osasuna - 27 jogos e 6 golsSão Paulo- 16 jogos e 5 gols.
2022São Paulo - 17 jogos e 11 gols
Total Europa: 33 golsTotal São Paulo (duas passagens): 32 gols
Crédito: CalleriestáquaseigualandoponçumerodegolsnoSãoPaulodasuapassagempelaEuropa(Foto:Divulgação/SPFC

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