Só falta um! Calleri está perto de igualar no São Paulo seu número de gols pela Europa

O atacante Jonathan Calleri vive uma das suas melhores fases na carreira nesta segunda passagem pelo São Paulo. Artilheiro do time no Campeonato Paulista, com oito gols, o argentino marcou um hat-trick na goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022

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Além do mais, Calleri está a um gol de igualar no São Paulo seu número de gols pela Europa. Se somarmos as duas passagens pelo clube, o camisa nove marcou 32 gols. Já durante toda a sua experiência na Europa, Calleri soma 33 tentos marcados.

Após deixar o São Paulo, em 2016, Calleri foi ao West Ham-ING, onde marcou apenas um gol em 21 jogos. Depois da passagem no futebol inglês, Calleri passou pelo futebol espanhol, onde atuou por quatro equipes: Las Palmas (41 jogos e 12 gols), Alavés (36 jogos e nove gols), Espanyol (34 jogos e cinco gols) e Osasuna (27 jogos, com seis gols). Sendo assim, são 33 tentos marcados. Já no São Paulo, a frase ' Toca no Calleri que é gol' nunca fez tanto sentido como neste ano. Em 2016, na sua primeira passagem, entre fevereiro a julho, o jogador marcou 16 gols em 32 jogos. Na última temporada, quando retornou, o argentino também fez 16 jogos, marcando cinco gols.

Já em 2022, os números também são excelentes. Calleri atuou em 17 jogos, marcando 11 gols até o momento. Ou seja, tem tudo para passar os números de sua melhor temporada pelo Tricolor.

GOLS NA ARGENTINAJá no futebol argentino, o número chega perto das passagens pela Europa e também no São Paulo. Calleri jogou em duas equipes na Argentina: All Boys e Boca Juniors. No primeiro, foram seis gols em 30 jogos durante duas temporadas: 2012/2013 e 2013/2014

Já no Boca, ele marcou 23 gols em 59 partidas durante a temporada de 2014/2015. Sendo assim, ele soma 29 gols em 89 jogos.

VEJA OS NÚMEROS DE CALLERI NA EUROPA E NO SÃO PAULO

2016São Paulo - 31 jogos e 16 gols (Fevereiro a Julho)

2016/17 West Ham - 21 jogos e um gol - (agosto/16 a maio/17)

2017/18Las Palmas - 41 jogos e 12 gols - (agosto/17 a maio/18) 2018/19 Alavés - 36 jogos e 9 gols - (setembro/18 a maio/19)

2019/20Espanyol - 34 jogos e 5 gols - (setembro/19 a julho/20) 2020/21Osasuna - 27 jogos e 6 golsSão Paulo- 16 jogos e 5 gols.

2022São Paulo - 17 jogos e 11 gols

Total Europa: 33 golsTotal São Paulo (duas passagens): 32 gols