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Só falta anunciar: Diego Costa chega a acordo e vai jogar no Atlético-MG

A negociação conseguiu superar os entraves financeiros e o atacante, de 32 anos, será mais um reforço no "galático" time alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 18:24

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 18:24

Crédito: O contrato de Diego com o Galo vai até o fim de 2022, inicialmente-(AFP
Só falta anunciar. Mas, Atlético-MG e Diego Costa chegaram a um acordo e o atacante, de 32 anos, irá defender o time mineiro ate o fim de 2022. O alvinegro de Minas conseguiu chegar a um denominador comum com o staff de Diego, que pedia garantias financeiras para que ele assinasse um contrato. Assim, nesta quarta-feira, Diego Costa e Galo se unirão no ambicioso projeto do clube mineiro de se tornar protagonista nacional e internacional nos próximos anos. Diego está se recondicionando fisicamente, mas terá tempo de participar da temporada atleticana, que tem expectativa de ir longe da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. A busca para contar com Diego Costa foi para atender a um desejo do técnico Cuca, que ainda sente falta de ter um centroavante de ofício, que “briga” dentro da área do adversário.
Cuca pretende ter mais uma alternativa no setor, pois mesmo Hulk indo bem na função, quando não joga, o Galo fica menos presente na área rival. Diego Costa, apesar de ter cidadania espanhola, não entraria no limite de estrangeiros que um clube pode ter, já que manteve a nacionalidade brasileira.
Diego Costa ficou livre no mercado após pedir para deixar o Atlético de Madrid, alegando motivos pessoais, em dezembro do ano passado.

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