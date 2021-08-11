Só falta anunciar: Diego Costa chega a acordo e vai jogar no Atlético-MG

Só falta anunciar. Mas, Atlético-MG e Diego Costa chegaram a um acordo e o atacante, de 32 anos, irá defender o time mineiro ate o fim de 2022. O alvinegro de Minas conseguiu chegar a um denominador comum com o staff de Diego, que pedia garantias financeiras para que ele assinasse um contrato. Assim, nesta quarta-feira, Diego Costa e Galo se unirão no ambicioso projeto do clube mineiro de se tornar protagonista nacional e internacional nos próximos anos. Diego está se recondicionando fisicamente, mas terá tempo de participar da temporada atleticana, que tem expectativa de ir longe da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. A busca para contar com Diego Costa foi para atender a um desejo do técnico Cuca, que ainda sente falta de ter um centroavante de ofício, que “briga” dentro da área do adversário.