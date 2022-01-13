Só falta anunciar! Atlético-MG fecha acordo com o técnico Antonio "Turco" Mohamed

Finalment! O Atlético-MG está com treinador novo para 2222. O time mineiro. fechou com Antonio "Turco" Mohamed, argentino naturalizado mexicano para ser o comandante da equipe nesta temporada.

Mohamed, que conhece o Atlético desde 2013 quando comandava o Tijuana-MEX, na épica classificaçãod o Galo na Libertadores daquele ano, foi o nome preferido do Galo, que também conversava com o português Luis Castro. Antonio "Turco" Mohamed, de 51 anos, estava sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Monterrey, do México. Além do Tijuana, trabahou no Huracán-ARG, América-MEX, Monterrey-MEX e Celta de Vigo-ESP. Por estar sem clube, o negócio com ele pode ser facilitado.

Ele assinará acordo com o Atlético por uma temporada e terá comissão técnica enxuta, com o treinador e mais três pessoas na sua equipe. O técnico ficará no lugar de Cuca, que pediu demissão no fim do ano passado, alegando questões pessoais.

Mohamed encerrou a saga do Galo por um treinador, O clube tentou Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo. Nenhum deles aceitou o convite do Atlético. O novo treinador deve chegar a Belo Horizonte nos próximos dias. Assim, a diretoria cumpre a promessa de acertar com um comandante antes da volta do time, no dia 17 de janeiro, na próxima segunda-feira.