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futebol

'Só a vitória interessa', diz Luis Enrique antes de jogo com Alemanha

Treinador espanhol confirma que sua equipe buscará vitória a qualquer custo e minimiza resultados negativos nas últimas rodadas: 'Confio cegamente na equipe'...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 16:58
Crédito: Divulgação / Site oficial da seleção espanhola
Antes do duelo decisivo contra a Alemanha pela Liga das Nações, nesta terça-feira, o técnico Luis Enrique, da seleção espanhola, afirmou em entrevista coletiva que sua equipe só pensa na vitória. Em caso de empate, os alemães se classificam para as semifinais do torneio.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES- A ideia do nosso futebol é a mesma em todos os jogos. Vamos aplicar nuances para neutralizar as situações de ataque e defesa. Fomos à Alemanha para jogar sem especular e tentar gerar oportunidades. Estamos diante de um dos times mais poderosos do mundo. Só vitória interessa e vamos tentar jogar desde o início - disse.
A Espanha vem de duas partidas sem vencer, mas Luis Enrique disse, que em sua opinião, a Fúria tem jogado bem. Para o treinador, os jogadores entendem sua ideia de jogo e o time vem merecendo vitórias.
- A equipe tem merecido mais nestes jogos. É a minha opinião pessoal. Haverá sempre boatos e polêmicas, é lógico. Confio cegamente na equipe porque os jogadores sabem qual é a nossa ideia e o que queremos realizar em campo com o agravamento do rival que está diante de nós.

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