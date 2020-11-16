'Só a vitória interessa', diz Luis Enrique antes de jogo com Alemanha

Crédito: Divulgação / Site oficial da seleção espanhola

Antes do duelo decisivo contra a Alemanha pela Liga das Nações, nesta terça-feira, o técnico Luis Enrique, da seleção espanhola, afirmou em entrevista coletiva que sua equipe só pensa na vitória. Em caso de empate, os alemães se classificam para as semifinais do torneio.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES- A ideia do nosso futebol é a mesma em todos os jogos. Vamos aplicar nuances para neutralizar as situações de ataque e defesa. Fomos à Alemanha para jogar sem especular e tentar gerar oportunidades. Estamos diante de um dos times mais poderosos do mundo. Só vitória interessa e vamos tentar jogar desde o início - disse.

A Espanha vem de duas partidas sem vencer, mas Luis Enrique disse, que em sua opinião, a Fúria tem jogado bem. Para o treinador, os jogadores entendem sua ideia de jogo e o time vem merecendo vitórias.