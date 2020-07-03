Sneijder tem proposta para voltar aos gramados pelo Utrecht, da Holanda

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Após decidir encerrar a carreira em 2019, o meio-campista Wesley Sneijder recebeu um convite do Utrecht, da Holanda, para voltar aos gramados. Em declaração à rede de televisão 'NOS', o diretor técnico do clube, Jordy Zuidam, afirmou que um possível retorno só depende do ex-atleta holandês, de 36 anos.

- Conversamos sobre seu possível retorno, depende dele. Agora ele tem tempo para decidir se gosta da ideia, mas um Sneijder em boa forma pode ser interessante - ressaltou Jordy Zuidam.

Na última semana, outro craque holandês, destaque da Copa do Mundo de 2010, decidiu voltar aos gramados. Arjen Robben assinou pelo Groningen, também da Holanda. Recentemente, Sneijder ganhou de presente dos torcedores uma camisa do Utrecht, o clube da sua cidade natal, o que aumentou os rumores de uma possível volta.

Na temporada passada, Sneijder pendurou as chuteiras quando defendia as cores do Al-Gharrafa, do Catar. O auge de sua carreira foi na temporada 2009/10, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo, vice-campeão com a seleção comandada por Bert van Marwijk e bola de prata naquele Mundial.