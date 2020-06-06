Sneijder afirma que poderia ter sido como Messi ou Cristiano Ronaldo

Crédito: Na Copa do Mundo de 2010, Sneijder foi o grande condutor da Holanda até a final (LLUIS GENE / AFP

O ex-jogador Wesley Sneijder contou ao jornalista Gianluca di Marzio que poderia ter estado entre os melhores do mundo de sua geração ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, o holandês revelou que preferiu aproveitar mais da vida ao invés de se dedicar com mais afinco ao futebol, como o argentino e o português fazem até hoje.

- Poderia ter me convertido em um Messi ou Cristiano Ronaldo. Simplesmente não tive vontade. Messi e Cristiano são diferentes, eles fizeram muitos sacrifícios. Ainda assim, minha carreira foi incrível.