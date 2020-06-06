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Sneijder afirma que poderia ter sido como Messi ou Cristiano Ronaldo

Ex-jogador afirmou que não fez sacrifícios pelo futebol, mas que não se arrepende, pois teve uma carreira incrível. Melhor momento da vida como jogador foi vivido em 2010...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 13:05

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 13:05

Crédito: Na Copa do Mundo de 2010, Sneijder foi o grande condutor da Holanda até a final (LLUIS GENE / AFP
O ex-jogador Wesley Sneijder contou ao jornalista Gianluca di Marzio que poderia ter estado entre os melhores do mundo de sua geração ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, o holandês revelou que preferiu aproveitar mais da vida ao invés de se dedicar com mais afinco ao futebol, como o argentino e o português fazem até hoje.
- Poderia ter me convertido em um Messi ou Cristiano Ronaldo. Simplesmente não tive vontade. Messi e Cristiano são diferentes, eles fizeram muitos sacrifícios. Ainda assim, minha carreira foi incrível.
O melhor momento da carreira do jogador foi vivido em 2010, quando Sneijder conquistou o triplete com a Inter de Milão, sendo campeão da Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa da Itália, além de ter feito uma excelente Copa do Mundo na África do Sul em que foi vice-campeão do torneio.E MAIS:Portal revela proposta que Real Madrid deve fazer por CamavingaLautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornalSuárez recebe alta médica após cinco meses parado por lesão no joelhoTolói acredita que Atalanta pode melhorar de rendimento na volta E MAIS:

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