Smalling está disposto a reduzir salário para voltar à Roma

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

A Roma não desistiu de Chris Smalling. O "The Sun" informa que o zagueiro inglês está disposto a reduzir significativamente seu salário para retornar ao clube italiano.

Smalling já revelou tristeza por deixar a Roma. O jogador pertence ao Manchester United e retornou após período de empréstimo. Os Red Devils fazem jogo duro para liberá-lo e pedem 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões).