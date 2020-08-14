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futebol

Smalling está disposto a reduzir salário para voltar à Roma

Zagueiro inglês retornou ao Manchester United, mas
deseja trabalhar novamente com Paulo Fonseca no clube italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 16:58

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:58

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
A Roma não desistiu de Chris Smalling. O "The Sun" informa que o zagueiro inglês está disposto a reduzir significativamente seu salário para retornar ao clube italiano.
Smalling já revelou tristeza por deixar a Roma. O jogador pertence ao Manchester United e retornou após período de empréstimo. Os Red Devils fazem jogo duro para liberá-lo e pedem 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões).
O zagueiro inglês fez uma boa temporada com a Roma e, de acordo com a publicação, quer voltar a trabalhar com Paulo Fonseca, treinador do clube italiano.

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