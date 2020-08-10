Smalling é alvo de interesse da Inter de Milão para próxima temporada

O zagueiro Chris Smalling, do Manchester United, está na mira da Inter de Milão para a próxima temporada, de acordo com o “SportMediaset”. No entanto, uma transferência só deve acontecer por um valor em torno dos 23 milhões de libras (R$ 162 milhões). O defensor de 30 anos esteve emprestado para a Roma na última época.Como o clube da capital italiana não conseguiu pagar pelo inglês, o atleta teve que retornar aos Red Devils, mas não deve ser aproveitado pelo técnico Solskjaer. As informações na Itália apontam que Antonio Conte acredita que a experiência e a vontade de vencer o título nacional podem agregar o elenco.