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Smalling é alvo de interesse da Inter de Milão para próxima temporada

Técnico Antonio Conte acredita que experiência do defensor inglês pode agregar o elenco vice-campeão italiano. Clube possui ótima relação com Manchester United no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 11:46

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 11:46

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
O zagueiro Chris Smalling, do Manchester United, está na mira da Inter de Milão para a próxima temporada, de acordo com o “SportMediaset”. No entanto, uma transferência só deve acontecer por um valor em torno dos 23 milhões de libras (R$ 162 milhões). O defensor de 30 anos esteve emprestado para a Roma na última época.Como o clube da capital italiana não conseguiu pagar pelo inglês, o atleta teve que retornar aos Red Devils, mas não deve ser aproveitado pelo técnico Solskjaer. As informações na Itália apontam que Antonio Conte acredita que a experiência e a vontade de vencer o título nacional podem agregar o elenco.
Além disso, os dois clubes possuem ótima relação no mercado e Smalling pode ser o quarto jogador do Manchester United a se transferir para a Inter de Milão em pouco mais de um ano. Os clubes já negociaram Lukaku, Alexis Sánchez e Ashley Young desde a última janela do verão europeu.

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