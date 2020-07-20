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futebol

Slimani está na lista de possíveis reforços de Jorge Jesus

Treinador português quer contar com alguns jogadores no Benfica...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 13:34

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 13:34

Crédito: Divulgação
Slimani é um dos nomes que integra a lista de Jorge Jesus para reforçar o Benfica. O atacante do Leicester, emprestado ao Monaco, já trabalhou com o treinador português no Sporting, quando atingiu a melhor fase da carreira.
Segundo o "A Bola", de Portugal, Jesus quer jogadores que se adaptem rapidamente ao estilo de jogo da equipe. Slimani preenche tudo o que o português quer: conhece o futebol português, o estilo de jogo do treinador e a equipe do Benfica.
Pelo Monaco, Slimani atuou em 19 partidas na atual temporada, marcou nove gols e deu sete assistências.

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