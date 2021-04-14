Slavia Praga x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Arsenal e Slavia Praga se enfrentam nesta quinta-feira, na República Tcheca. A partida é válida pelas quartas de final da Europa League. A ida, na Inglaterra, terminou com um gol para cada lado. Os ingleses precisam vencer ou empatar por dois ou mais tentos para se classificarem.
Antes da partida, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, aproveitou para elogiar a equipe rival.- Dissemos antes do jogo que ficamos muito impressionados com a forma, com o que aquela equipe transmite, uma verdadeira atitude e desejo que mostra em cada jogo. É por isso que eles estão aqui, porque nocautearam algumas grandes equipes ao longo do caminho e merecem totalmente estar onde estão. Eles mostraram na primeira mão contra nós que nunca desistem e marcaram no último minuto do jogo. Teremos uma verdadeira batalha amanhã.
Ele também falou sobre a expectativa de chegar às semifinais.
- É muito importante para nós e este é o nosso clube. Não há interesse individual, é tudo um interesse coletivo que queremos ir bem em todas as competições. O jogo de amanhã pode nos colocar em posição de ir para as semifinais de uma competição europeia. É exatamente aqui que este clube tem que estar e é por isso que amanhã temos que fazer o nosso melhor para conquistá-lo.
FICHA TÉCNICASlavia Praga x ArsenalData e horário: 15/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Eden Arena (Praga, República Tcheca)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESSlavia PragaKolar; Bah, Holes, Zima, Boril; Hromada, Provod, Stanciu; Dorley, Sima, Olayinka.
ArsenalLeno; Chambers, Holding, Gabriel, Cedric; Xhaka, Partey; Pepe, Ceballos, Martinelli; Lacazette.