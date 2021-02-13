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Situação do São Paulo volta a mostrar força em 'pré-seleção' de conselheiros vitalícios

Em reunião do Conselho Consultivo do clube, 40 conselheiros foram pré-selecionados para se tornarem vitalícios e apenas um deles é da oposição. Agora dez serão eleitos desse todo...
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Publicado em 

13 fev 2021 às 15:45

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 15:45

Crédito: Divulgação/SPFC
Na manhã deste sábado, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu para discutir a eleição de conselheiros vitalícios do clube. Como era de se esperar, a situação levou vantagem de "goleada" em cima da oposição, que só teve um conselheiro pré-selecionado para se tornar vitalício. Ao todo, 40 nomes passaram pela seleção e agora serão submetidos ao Conselho Deliberativo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Nesta fase seletiva, 67 conselheiros já eleitos se inscreveram para buscar uma vaga como vitalício. Desses, 40 foram selecionados, sendo 39 da situação e apenas um da oposição, uma vitória histórica para o grupo que está no poder atualmente, o que confirma força após a eleição tranquila de Júlio Casares.
Agora, esses 40 conselheiros serão submetidos ao crivo do Conselho Deliberativo, que escolherá 10 nomes para se tornarem vitalícios, ou seja, no mínimo nove desses escolhidos serão da situação e no máximo um será oposicionista, o que também assegura ainda mais poder ao atual presidente.
Ao todo, são 260 cadeiras no Conselho Deliberativa, serão 160 vitalícios (já contando com os dez novos) e 100 conselheiros trienais eleitos no último pleito (74 de situação e 26 de oposição), em novembro do ano passado.

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