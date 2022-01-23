Situação do São Paulo faz balanço de Assembleia Geral e avalia boa aceitação para reeleição presidencial

Durante o processo de votação da Assembleia Geral, realizada neste domingo (23), O LANCE! apurou que a situação do São Paulo avaliou que a proposta de reinstituir a possibilidade de reeleição para o presidente do clube teve boa aceitação pela ampla maioria dos sócios que foram às urnas neste domingo. > TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022

Em levantamento informal de boca de urna, militantes que defendiam o "sim" apuraram, por meio de questionamento direto aos votantes, que sócios que votaram se mostraram simpáticos à possibilidade de reconduzir o ocupante da Presidência a mais um mandato, como forma de uma avaliação direta da gestão.

Segundo avaliação da cúpula da situação, isso mostra que os sócios não rejeitaram o processo de uma reforma, mas sim alguns pontos específicos sugeridos. Por essa avaliação, uma reforma mais enxuta teria grande possibilidade de passar.A proposta de poder haver reeleição, por exemplo, chega a ter apoio até mesmo entre membros da oposição, que nos últimos dias deram declaração em favor de poder haver a recondução de um presidente para mais um mandato seguido no São Paulo.

De qualquer maneira, a gestão vai seguir focada no seu trabalho para que, se for a vontade do associado, uma nova reforma pode ser proposta, sempre visando o melhor para o Clube. Sendo assim, uma nova proposta de reforma para o futuro não está descartada.

Neste domingo (23), os sócios do São Paulo rejeitaram as propostas de reforma no estatuto do clube, que já havia sido aprovada pelo Conselho Deliberativo.