Situação de Semedo gera debate nos bastidores do Barcelona

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A situação do lateral Semedo gera debate nos bastidores do Barcelona, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O lateral tem contrato até 2022 com o clube, mas não parece disposto a renovar sua estadia na Catalunha. Dessa forma, os culés pensam incluir o português em algumas negociações de trocas neste mercado de transferências, como com o Manchester City, pelo compatriota João Cancelo, mas a operação não é fácil.

Ambos os defensores possuem Jorge Mendes como empresário, um personagem influente no mundo do futebol. A nível desportivo, os atletas também agradam seus possíveis novos treinadores. Guardiola gosta da confiabilidade defensiva que Semedo passa, enquanto o Barça admira o poder ofensivo de Cancelo.

No entanto, o valor do português do Manchester City é maior do que o da equipe blaugrana. Dessa forma, além da troca, é possível que os catalães teriam que oferecer uma compensação financeira. Além disso, a questão salarial é outro fator que pode implicar em uma negociação complicada, pois os culés não possuem garantias de arcar com os ganhos atuais de Cancelo.