Situação de Semedo gera debate nos bastidores do Barcelona

A situação do lateral Semedo gera debate nos bastidores do Barcelona, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O lateral tem contrato até 2022 com o clube, mas não parece disposto a renovar sua estadia na Catalunha. Dessa forma, os culés pensam incluir o português em algumas negociações de trocas neste mercado de transferências, como com o Manchester City, pelo compatriota João Cancelo, mas a operação não é fácil.
Ambos os defensores possuem Jorge Mendes como empresário, um personagem influente no mundo do futebol. A nível desportivo, os atletas também agradam seus possíveis novos treinadores. Guardiola gosta da confiabilidade defensiva que Semedo passa, enquanto o Barça admira o poder ofensivo de Cancelo.
No entanto, o valor do português do Manchester City é maior do que o da equipe blaugrana. Dessa forma, além da troca, é possível que os catalães teriam que oferecer uma compensação financeira. Além disso, a questão salarial é outro fator que pode implicar em uma negociação complicada, pois os culés não possuem garantias de arcar com os ganhos atuais de Cancelo.
Apesar do interesse dos ingleses, Semedo também atrai desejo de outros clubes, como Juventus, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. As três primeiras equipes possuem jogadores com os quais o Barcelona tenta negociar e uma troca poderia ser concretizada.E MAIS:Inter de Milão e PSG entram em acordo por Icardi, diz jornalMessi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebolKimmich comemora golaço e afirma que sabia que goleiro do Borussia ficava adiantado às vezesJornal afirma que Casemiro renovou contrato com Real Madrid até 2023 E MAIS: