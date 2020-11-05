Situação de Reinier no Dortmund gera incômodo no Real Madrid

O Real Madrid está incomodado com a situação de Reinier no Borussia Dortmund, revelou o jornal “As”. Desde que chegou ao futebol alemão, o brasileiro somou apenas 105 minutos na temporada, o que atrapalha o processo de formação do meia-atacante na Europa. Além disso, o camisa 20 não foi titular em nenhuma partida.O clube merengue apostou no Dortmund pela boa resposta que encontrou a partir do projeto esportivo apresentado. Por conta disso, os clubes fizeram um acordo de dois anos e os planos estão desenhados para esta situação. No entanto, caso a carreira de Reinier siga do jeito atual, os espanhóis podem procurar um novo destino para que o brasileiro jogue em algum lugar.