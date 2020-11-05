Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Situação de Reinier no Dortmund gera incômodo no Real Madrid

Brasileiro só disputou 100 minutos em campo ao longo de toda a temporada, enquanto os merengues pretendiam ver mais tempo do Reinier dentro dos gramados alemães...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 08:37

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:37

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
O Real Madrid está incomodado com a situação de Reinier no Borussia Dortmund, revelou o jornal “As”. Desde que chegou ao futebol alemão, o brasileiro somou apenas 105 minutos na temporada, o que atrapalha o processo de formação do meia-atacante na Europa. Além disso, o camisa 20 não foi titular em nenhuma partida.O clube merengue apostou no Dortmund pela boa resposta que encontrou a partir do projeto esportivo apresentado. Por conta disso, os clubes fizeram um acordo de dois anos e os planos estão desenhados para esta situação. No entanto, caso a carreira de Reinier siga do jeito atual, os espanhóis podem procurar um novo destino para que o brasileiro jogue em algum lugar.
O setor do camisa 20 é o mais recheado com grandes talentos dentro do elenco atual. O jovem de 18 anos disputa posição com Reus, Sancho, Brandt, Hazard e Reyna, que já estão consolidados no futebol local. E com o atual elenco, o time está indo bem nas competições disputadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados