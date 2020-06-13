Situação de Ferreira no Grêmio passa por considerável reviravolta

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Se antes o panorama para que o meia Ferreira permanecer no Grêmio parecia somente uma hipótese bastante remota, nos últimos dias parece que o cenário sofreu uma considerável reviravolta. Pelo menos, foi o tom expresso através da declaração dada pelo vice-presidente de futebol, Paulo Luz, ao portal 'Globo Esporte'.

Alegando que a diretoria gremista está disposta a retomar as conversas para o vínculo entre as partes ser estendido, o dirigente pontuou que essa movimentação depende também de uma suspensão ou mesmo a retirada do processo movido pelo atleta para se desvincular judicialmente do Grêmio.

- Quem deveria ter um gesto neste momento, para a gente retomar com dignidade a negociação, é o atleta e o procurador. É simples de fazê-lo. Não precisa nem retirar o processo, pode pedir uma suspensão por 60, 90 dias. Em um gesto de boa vontade deles, o Grêmio terá bom senso. Temos capacidade de diálogo e negociação para voltarmos à mesa - garante Paulo.