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futebol

Situação de Ferreira no Grêmio passa por considerável reviravolta

Diretoria do Tricolor se mostra disposta a retomar as negociações para prolongar o contrato do meia...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 17:57

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 17:57

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Se antes o panorama para que o meia Ferreira permanecer no Grêmio parecia somente uma hipótese bastante remota, nos últimos dias parece que o cenário sofreu uma considerável reviravolta. Pelo menos, foi o tom expresso através da declaração dada pelo vice-presidente de futebol, Paulo Luz, ao portal 'Globo Esporte'.
Alegando que a diretoria gremista está disposta a retomar as conversas para o vínculo entre as partes ser estendido, o dirigente pontuou que essa movimentação depende também de uma suspensão ou mesmo a retirada do processo movido pelo atleta para se desvincular judicialmente do Grêmio.
- Quem deveria ter um gesto neste momento, para a gente retomar com dignidade a negociação, é o atleta e o procurador. É simples de fazê-lo. Não precisa nem retirar o processo, pode pedir uma suspensão por 60, 90 dias. Em um gesto de boa vontade deles, o Grêmio terá bom senso. Temos capacidade de diálogo e negociação para voltarmos à mesa - garante Paulo.
Atualmente, o contrato entre as partes tem validade até junho de 2021. Caso esse vínculo não seja prolongado, à partir de janeiro do próximo ano Ferreira pode negociar com outra equipe sem que o Imortal receba uma compensação financeira.E MAIS:Empresário de Matheus Nunes crê em desfecho positivo sobre renovaçãoPor Onde Anda Lucas Leiva, meio-campista formado no GrêmioApós exames, Grêmio não apresenta casos da COVID-19Falando com o L!, Paulo Miranda elogia gestão: 'Serve de exemplo' E MAIS:

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