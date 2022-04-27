Situação de Ferreira gera questionamento de ex-presidente do Grêmio

Para todos os efeitos, o atacante Ferreira segue fora da lista de opções no Grêmio por conta de problemas no músculo adutor da perna direita. Entretanto, a questão física que não teve um posicionamento do clube sobre o tempo de retorno gerou um questionamento de figura importante na história do Imortal.​ >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSHoje colunista do portal 'GZH', o ex-presidente gremista Luiz Carlos Silveira Martins, também conhecido como Cacalo, se disse "intrigado" com a situação envolvendo o atacante de 24 anos de idade que participou de apenas oito dos 19 compromissos do clube em 2022.

Cacalo chegou a citar a renovação contratual do início da temporada e problemas passados entre diretoria e staff do atleta (mais precisamente, o empresário de Ferreira) como pontos que gerariam certa desconfiança sobre a real situação do atacante:

- Confesso que ando muito intrigado com a ausência de Ferreira dos jogos do Grêmio, especialmente este último contra o Guarani, em que ele sequer foi relacionado. O que há com Ferreira? (…) Há pouco tempo, já neste ano de 2022, este atleta teve seu contrato renovado em valores muito superiores em relação ao que vinha recebendo. A partir desta renovação, tenho para mim que algo está ocorrendo com este atleta. Embora eu tenha divergência sobre o modo de atuar de seu procurador, não tenho elementos ou algum tipo de prova de que este profissional esteja agindo contra o Grêmio.

- Este mesmo empresário teve divergência com o clube, que chegou a justiça, representando este mesmo atleta. Se há lesão, Ferreira deve tratar no departamento médico do clube que é competente e capaz de solucionar algum tipo de desconforto muscular. Queremos Ferreira jogando, pois ele é muito importante na equipe gremista na busca do acesso à Série A, e quanto mais atuar, graças à sua qualidade, mais será valorizado - agregou Cacalo.