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Situação de Douglas Costa deve ter desfecho em breve, afirma empresário

Junior Mendonza fala em 'trabalho árduo" para viabilizar a operação que trará o jogador de volta ao Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 18:18

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 18:18

Crédito: Empresário realizou uma reunião com a Juventus nessa sexta-feira (14 (Reprodução/Instagram @junior)
A negociação para que Douglas Costa volte a vestir a camisa do Grêmio após 12 anos avançou um passo nessa sexta-feira (14) com a reunião entre o representante do jogador e dirigentes da Juventus, clube com o qual Douglas tem contrato até julho de 2023.Em palavras ditas por Junior Mendonza, empresário que vem conduzindo as conversas, o momento é de otimismo pelo acerto, mas sem qualquer tipo de precipitação para que todas as partes cheguem a um acordo positivo.
O empresário chegou a pontuar, inclusive, que o torcedor do Grêmio precisará ter um pouco mais de paciência e aguardar o desfecho dos contatos que deve acontecer nos próximos dias.
- Tenho trabalhado arduamente dia e noite nesse tema e buscamos o desfecho positivo em breve. Todas as partes estão empenhadas em achar uma solução. Peço um pouquinho de calma para a a nação gremista, mas podem ter absoluta certeza de que estamos trabalhando muito para viabilizarmos a operação, respeitando o contrato vigente que o atleta tem com o Bayern e com a Juventus e principalmente a vontade do Douglas, que não é segredo pra ninguém - disse o empresário.
- Devemos ter a definição da situação nos próximos dias (a Juventus tem um jogo importante amanhã contra a Inter de Milão) e assim que tivermos alguma novidade os clubes se encarregarão de informar - agregou Junior.
Enquanto não há maiores novidades sobre o caso, a concentração no Grêmio é pensando na primeira partida da decisão do Gauchão onde, às 16h (de Brasília), enfrenta o Internacional no Beira-Rio.

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