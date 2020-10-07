Situação de dois possíveis reforços para o CSA são analisadas por Rodrigo Pastana

Crédito: Divulgação/Ascom CSA

O técnico Mozart Santos deve ganhar, muito em breve, dois nomes para encorpar o elenco do CSA visando o restante da temporada: os meio-campistas Rodrigo Andrade de Rone.

Além das informações que circulam nos bastidores apontando para uma troca de ideias avançada para que ambos cheguem ao clube alagoano, o executivo de futebol Rodrigo Pastana esclareceu a situação de ambos que parece caminhar para a mesma direção: tudo certo no quesito verbal, porém carente de acerto documental.

- A gente tem conversa com ele (Rone), mas se o cara não fez exame médico, não assinou contrato, se não está com toda a documentação correta, eu prefiro não anunciar pra não dar rolo. Fechar com um clube e em negociação com outro. Isso pode acontecer - disse o dirigente.

- O Rodrigo Andrade viria por empréstimo, mas o Vitória está segurando um pouco. Tá adiantado, mas não está fechado - apontou Pastana.