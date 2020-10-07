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futebol

Situação de dois possíveis reforços para o CSA são analisadas por Rodrigo Pastana

Rone e Rodrigo Andrade são peças que estariam em acerto avançado, restando finalizar questões burocráticas pelo anúncio oficial...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 16:23
Crédito: Divulgação/Ascom CSA
O técnico Mozart Santos deve ganhar, muito em breve, dois nomes para encorpar o elenco do CSA visando o restante da temporada: os meio-campistas Rodrigo Andrade de Rone.
Além das informações que circulam nos bastidores apontando para uma troca de ideias avançada para que ambos cheguem ao clube alagoano, o executivo de futebol Rodrigo Pastana esclareceu a situação de ambos que parece caminhar para a mesma direção: tudo certo no quesito verbal, porém carente de acerto documental.
- A gente tem conversa com ele (Rone), mas se o cara não fez exame médico, não assinou contrato, se não está com toda a documentação correta, eu prefiro não anunciar pra não dar rolo. Fechar com um clube e em negociação com outro. Isso pode acontecer - disse o dirigente.
- O Rodrigo Andrade viria por empréstimo, mas o Vitória está segurando um pouco. Tá adiantado, mas não está fechado - apontou Pastana.
Vindo de uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense que serviu para o clube do Mutange ascender na tabela de classificação da Série B para a 12ª posição com 16 unidades, o time alagoano joga na próxima rodada diante do Paraná, no sábado (10), às 18h30, em Maceió.

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