Site da República Tcheca coloca três brasileiros entre os dez melhores da liga do país

Quando um campeonato vai chegando ao final, é comum que portais jornalísticos comecem a eleger os melhores da competição nas mais diversas categorias. E com a Fortuna Liga, divisão de elite da República Tcheca, não é diferente, já que faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.O site Fórum Sport preparou duas listas com dez jogadores cada para escolher os atletas. A primeira dela coroava o melhor defensor de toda a competição, título que ficou com Eduardo Santos, zagueiro do Viktoria Plzen, atual vice-líder da competição.

Eduardo foi revelado pelo Fluminense e atua desde 2019 na República Tcheca. Foram três temporadas pelo Karviná até se transferir para o Plzen em 2022. A experiência do atleta no país e a boa temporada foram descritas da seguinte forma pelo portal:

- Direita, esquerda ou central? Eduardo Santos, do Brasil, pode atuar em qualquer lugar. O defensor rapidamente cativou todo o público do futebol tcheco com suas atuações e estatísticas.

Outros dois brasileiros que aparecem no site são Ewerton, do Mladá Boleslav, e Cadu, do Pardubice, onde foram escolhidos, respectivamente, como o segundo e o quinto entre os jogadores mais produtivos da liga. Ewerton marcou dez gols e distribuiu seis assistências ao longo da competição e briga pela classificação para a fase final. É o atleta com o maior número de chances criadas de toda a Fortuna Liga.

Diferentemente de Eduardo e Ewerton, o clube defendido por Cadu vai mal no campeonato. O Pardubice é o penúltimo colocado, mas mesmo com a má fase da equipe, o brasileiro ainda conseguiu garantir a vaga no top 10 do portal.

- Em 27 partidas, o brasileiro marcou quatro gols, deu dez assistências e luta bravamente para tirar o Pardubice das posições de rebaixamento. Os tchecos ainda precisarão de muitos de seus gols e registros no final da temporada - diz o texto no portal.