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Site da República Tcheca coloca três brasileiros entre os dez melhores da liga do país

Eduardo Santos, Ewerton e Cadu são os brazucas que foram escolhidos pelo Fórum Sport para compor o top 10...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 15:39
Quando um campeonato vai chegando ao final, é comum que portais jornalísticos comecem a eleger os melhores da competição nas mais diversas categorias. E com a Fortuna Liga, divisão de elite da República Tcheca, não é diferente, já que faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.O site Fórum Sport preparou duas listas com dez jogadores cada para escolher os atletas. A primeira dela coroava o melhor defensor de toda a competição, título que ficou com Eduardo Santos, zagueiro do Viktoria Plzen, atual vice-líder da competição.
Eduardo foi revelado pelo Fluminense e atua desde 2019 na República Tcheca. Foram três temporadas pelo Karviná até se transferir para o Plzen em 2022. A experiência do atleta no país e a boa temporada foram descritas da seguinte forma pelo portal:
- Direita, esquerda ou central? Eduardo Santos, do Brasil, pode atuar em qualquer lugar. O defensor rapidamente cativou todo o público do futebol tcheco com suas atuações e estatísticas.
Outros dois brasileiros que aparecem no site são Ewerton, do Mladá Boleslav, e Cadu, do Pardubice, onde foram escolhidos, respectivamente, como o segundo e o quinto entre os jogadores mais produtivos da liga. Ewerton marcou dez gols e distribuiu seis assistências ao longo da competição e briga pela classificação para a fase final. É o atleta com o maior número de chances criadas de toda a Fortuna Liga.
Diferentemente de Eduardo e Ewerton, o clube defendido por Cadu vai mal no campeonato. O Pardubice é o penúltimo colocado, mas mesmo com a má fase da equipe, o brasileiro ainda conseguiu garantir a vaga no top 10 do portal.
- Em 27 partidas, o brasileiro marcou quatro gols, deu dez assistências e luta bravamente para tirar o Pardubice das posições de rebaixamento. Os tchecos ainda precisarão de muitos de seus gols e registros no final da temporada - diz o texto no portal.
Crédito: BrasileirossãodestaquesnocampeonatodaRepúblicaTcheca(Foto:Montagem/Divulgação

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