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Site coloca mais um clube da Europa interessado em Everton Cebolinha

De acordo com o Il Mattino, o Leicester-ING observa atentamente os passos do atacante do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 21:07

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 21:07

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
Nas últimas semanas, o futuro de Everton Cebolinha ganhou destaque nos noticiários e o torcedor do Grêmio ficou preocupado com a possibilidade de perder a sua referência no campo ofensivo.E MAIS:'Novo Luxa': em live com técnico, Alex e Sampaio se surpreendemBarcelona monitora Raphael Guerreiro, do Borussia DortmundGilberto grava vídeo para torcedor do Bahia curado da COVID-19Se antes o Napoli-ITA era o principal interessado, agora o Leicester-ING surge no páreo e gostaria de contar com o futebol do atacante, segundo o site Il Mattino.
Na reportagem, o portal informa que o time inglês não fez proposta oficial, mas observa atentamente os passos de Everton e estuda montar a primeira oferta.
Vale lembrar que, o Grêmio não comenta sobre negociações, mas nesta semana, o vice-presidente Paulo Luz afirmou que o time não tem nenhuma oferta pelo atacante. E MAIS:

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