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futebol

Sistema defensivo é dúvida no São Paulo para enfrentar o América-MG

Com a volta de Miranda e a suspensão de Léo, Crespo pode escalar o Tricolor com dois zagueiros, assim como na vitória sobre o Atlético-GO, ou colocar a equipe com linha de três...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 06:00

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 06:00

Crédito: Miranda e Arboleda podem formar dupla de zaga (Fotos: Staff Images / CONMEBOL e Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo tem dúvidas na defesa do São Paulo para encarar o América-MG, nesta quarta-feira, às 20h30, no Morumbi, pelo duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico contará com um retorno e um desfalque entre os zagueiros da equipe. Quem volta é o capitão Miranda, que cumpriu suspensão na vitória diante do Atlético-GO, por 2 a 1, no Morumbi. Já quem desfalca o time é Léo, que recebeu o terceiro cartão amarelo.
Sendo assim, Crespo tem duas opções para escalar o sistema defensivo do Tricolor: uma dupla de zaga com Miranda e Arboleda, mantendo os laterais Reinaldo e Galeano, que deve substituir Igor Vinícius, lesionado. Outra alternativa é voltar ao sistema com três zagueiros, com Bruno Alves formando a linha de defesa.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROVale ressaltar que no triunfo diante da equipe goiana, Crespo utilizou um esquema no 4-4-2, com Igor Vinicius na lateral direita, Arboleda e Léo na zaga e Reinaldo fazendo a lateral esquerda. A equipe foi segura por boa parte do jogo, mas levou sustos no final.
A defesa do São Paulo vem tentando conseguir uma sequência de jogos sem ser vazada. O último jogo que o Tricolor não levou gol aconteceu no dia 22 de agosto, quando o time do Morumbi venceu o Sport por 1 a 0, fora de casa. De lá para cá, foram cinco jogos com gols tomados. No Brasileirão, foram 23 gols sofridos em 20 partidas.

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