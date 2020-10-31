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Sistema defensivo do São Paulo tem 'teste de fogo' contra o Flamengo

Tricolor trabalha para diminuir a média de gols sofridos na temporada e, no domingo, encara o Flamengo - dono do melhor ataque do Brasileirão - em pleno Maracanã...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 08:00
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena
O São Paulo tem um teste de fogo domingo, no Maracanã. Preocupado com o desempenho de seu sistema defensivo, que sofreu cinco gols nos últimos dois jogos, o Tricolor encara o Flamengo - dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro. A partida é vista como um bom indicativo do que esperar da equipe comandada por Fernando Diniz na sequência da temporada.
Embora mantenha-se entre altos e baixos em 2020, o São Paulo está em uma situação razoável. O time é o quinto colocado no Brasileirão, com três jogos a menos do que seus adversários, está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e se mantém vivo na Copa Sul-Americana - apesar da derrota, por 3 a 2, para o Lanús no jogo de ida da segunda fase do torneio.O problema identificado pela comissão técnica é o número alto de gols sofridos na temporada. No meio dessa semana, o técnico Fernando Diniz falou sobre sua preocupação em dar mais consistência ao sistema defensivo e proteger o goleiro Tiago Volpi. Em 2020, importante ressaltar, o São Paulo sofreu três gols ou mais em pelo menos um jogo de cada competição disputada até aqui.
No domingo, a equipe tem pela frente ninguém menos do que o atual campeão nacional e da América do Sul: o Flamengo. Fora de casa, o Tricolor tenta segurar o estrelado ataque formado por Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro - além de outros jogadores com bom potencial ofensivo no elenco.
Ainda sem se firmar de fato no cenário nacional, o São Paulo tenta cravar sua condição de força no futebol brasileiro contra o Rubro-negro, no Maracanã. Não levar gols diante do mais poderoso ataque do Brasileirão seria um indicativo importante para o Tricolor, que não descarta brigar pelo principal título do país nesta temporada.

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