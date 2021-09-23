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futebol

Sistema defensivo do São Paulo não passa segurança em empate

Defesa do Tricolor sofreu com investidas do América-MG, principalmente no segundo tempo. Volpi e má pontaria do Coelho salvaram o São Paulo da derrota...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo passou por problemas defensivos no empate sem gols contra o América-MG, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter saído com a defesa intacta, o Tricolor só conseguiu tal feito pela boa partida de Volpi e a má pontaria do time mineiro. Com o retorno de Miranda e a suspensão de Léo, Crespo colocou o São Paulo no 4-4-2, escalando Galeano na lateral direita, Miranda e Arboleda na zaga e Reinaldo na lateral esquerda, abrindo mão de colocar Bruno Alves e montar um sistema com três defensores.
Logo no começo do jogo, o Tricolor levou sustos do América-MG, que conseguia trocar bons passes, principalmente no buraco entre defesa e meio. Foram três chutes perto da entrada da área em dez minutos, que obrigaram Volpi a fazer boas defesas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Veio a segunda etapa e a defesa, que já não estava em um dia inspirado, parece que piorou. Reinaldo deu muito espaço para o ponta Ademir, que 'deitou e rolou' na ponta direita, fazendo boas jogadas individuais que resultaram em bons ataques para o time comandado por Vagner Mancini.
O nervosismo tomou conta dos jogadores, o que ficou explícito na discussão entre o goleiro Tiago Volpi e o zagueiro Arboleda após uma boa chance desperdiçada pelo atacante Rodolfo, do América-MG, já no final do jogo. Os cartões amarelos também foram sinal de insegurança, já que dos quatro da linha defensiva, apenas Galeano não recebeu advertência. Sendo assim, resta a comissão técnica montar um sistema defensivo mais sólido, principalmente em jogadas de contra-ataque do adversário. Se for com dois ou três zagueiros, teremos que aguardar a decisão de Crespo, no próximo sábado, às 21h, no Morumbi, contra o Atlético-MG.

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