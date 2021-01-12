Sistema defensivo do Inter mostra evolução em sequência positiva

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Goiás e contar com mais um tropeço do São Paulo, o Colorado reduziu a distância do líder para três pontos.

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Um dos principais pontos positivos na recuperação do time no torneio é o sistema defensivo. Nos sete jogos de invencibilidade, o Inter saiu de campo em quatro oportunidades sem sofrer nenhum gol.

Quando foi vazado, o ataque marcou presença e ajudou o time a somar pontos fundamentais na briga pela taça.

Veja os números do Inter nos sete jogos: