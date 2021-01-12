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futebol

Sistema defensivo do Inter mostra evolução em sequência positiva

Dos sete jogos de invencibilidade, a zaga Colorada passou quatro sem levar nenhum gol...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 22:29

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 22:29

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O Internacional voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Goiás e contar com mais um tropeço do São Paulo, o Colorado reduziu a distância do líder para três pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos principais pontos positivos na recuperação do time no torneio é o sistema defensivo. Nos sete jogos de invencibilidade, o Inter saiu de campo em quatro oportunidades sem sofrer nenhum gol.
Quando foi vazado, o ataque marcou presença e ajudou o time a somar pontos fundamentais na briga pela taça.
Veja os números do Inter nos sete jogos:
5 Vitórias2 empatesGols Pró: 11Gols Contra: 4

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