Sistema defensivo chega a segundo jogo seguido sem levar gol

Na tarde do último sábado, o Grêmio recebeu o CRB e venceu o adversário por 2 a 0, placar que colocou o time na liderança da Série B.

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Além do bom desempenho ofensivo, quem também apareceu de maneira positiva é a zaga do time comandado por Roger Machado.

Pela segunda vez consecutiva, o time deixou o gramado sem levar nenhum gol. No torneio é a terceira vez que a zaga passa ilesa.

Agora, o desafio do sistema de defesa será maior, já que o próximo adversário é o Cruzeiro, no Mineirão.