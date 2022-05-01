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futebol

Sistema defensivo chega a segundo jogo seguido sem levar gol

Tricolor conseguiu ajustar a sua zaga e não foi vazado contra Operário-PR e CRB...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 14:51
Na tarde do último sábado, o Grêmio recebeu o CRB e venceu o adversário por 2 a 0, placar que colocou o time na liderança da Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Além do bom desempenho ofensivo, quem também apareceu de maneira positiva é a zaga do time comandado por Roger Machado.
Pela segunda vez consecutiva, o time deixou o gramado sem levar nenhum gol. No torneio é a terceira vez que a zaga passa ilesa.
Agora, o desafio do sistema de defesa será maior, já que o próximo adversário é o Cruzeiro, no Mineirão.
Crédito: (Foto:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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