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'Sinto muita dor', diz técnico do primeiro título italiano do Napoli após morte de Maradona

Ottavio Bianchi, de 77 anos, foi o treinador do Napoli na conquista do Campeonato Italiano da temporada 1986/87. Este foi o primeiro scudetto da equipe do sul da Itália...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 15:49
Crédito: Reprodução
Ídolo do Napoli e treinador do time no primeiro título do Campeonato Italiano do clube, o ex-técnico Ottavio Bianchi se disse "incapaz de falar" a respeito da morte de Maradona. O ex-jogador argentino foi o grande nome da conquista do scudetto na temporada 1986/87.- Não consigo falar mesmo. Eles (jornalistas) estão me chamando de todo o mundo, mas no momento estou totalmente incapaz de falar palavras sensatas. Sinto muita dor, é uma notícia chocante - disse Bianchi ao "Tuttomercatoweb".
Como jogador, Ottavio Bianchi atuou no Napoli entre 1966 e 1971 e depois, à beira do gramado, foi treinador em duas passagens. A primeira foi entre 1985 e 1989, quando foi campeão italiano, da Copa da Itália e da Copa da Uefa. A segunda passagem, esta mais breve, aconteceu entre o fim de 1992 e o meio de 1993.

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