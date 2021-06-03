Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Simone Inzaghi é anunciado como novo técnico da Inter de Milão

Ex-comandante da Lazio assinou contrato com o atual campeão italiano até 2023...
LanceNet

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:25

Simone Inzaghi assume o comando da Inter de Milão (Divulgação/Inter
Simone Inzaghi foi anunciado como novo técnico da Inter de Milão nesta quinta-feira. O ex-comandante da Lazio assinou um contrato com os atuais campeões italianos até 2023. O italiano assume o cargo deixado por Conte nos últimos dias.O treinador terá como principal missão manter o clube em um patamar competitivo nacional e internacionalmente mesmo sabendo que deve perder atletas importantes do elenco. A equipe passa por um período de crise econômica por conta da pandemia da Covid-19 e deve fazer caixa para equilibrar as contas.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, antes mesmo de assinar contrato com a Inter de Milão, Inzaghi conversou com Romelu Lukaku, principal jogador do plantel. O centroavante belga é considerado como peça chave para o trabalho do novo treinador a partir da próxima temporada.
O comandante de 45 anos trabalhou na Lazio nos últimos cinco anos. Apesar de só ter trabalhado na equipe da capital italiana, o técnico conquistou três títulos desde que chegou ao time profissional: uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados