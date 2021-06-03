Simone Inzaghi é anunciado como novo técnico da Inter de Milão

Simone Inzaghi foi anunciado como novo técnico da Inter de Milão nesta quinta-feira. O ex-comandante da Lazio assinou um contrato com os atuais campeões italianos até 2023. O italiano assume o cargo deixado por Conte nos últimos dias.O treinador terá como principal missão manter o clube em um patamar competitivo nacional e internacionalmente mesmo sabendo que deve perder atletas importantes do elenco. A equipe passa por um período de crise econômica por conta da pandemia da Covid-19 e deve fazer caixa para equilibrar as contas.
No entanto, antes mesmo de assinar contrato com a Inter de Milão, Inzaghi conversou com Romelu Lukaku, principal jogador do plantel. O centroavante belga é considerado como peça chave para o trabalho do novo treinador a partir da próxima temporada.
O comandante de 45 anos trabalhou na Lazio nos últimos cinco anos. Apesar de só ter trabalhado na equipe da capital italiana, o técnico conquistou três títulos desde que chegou ao time profissional: uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.