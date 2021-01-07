Simeone dá resposta enigmática ao ser eliminado na Copa do Rei

Após a derrota e eliminação do Atlético de Madrid para o Cornellá pela Copa do Rei, Diego Simeone não esclareceu seu futuro para a imprensa. Apesar do argentino ter dito que não sabia se voltava para a próxima temporada, os bastidores do clube não deram muita atenção, pois o treinador tem contrato até 2022 e a confiança dos dirigentes. O objetivo é buscar a renovação do veterano.- Essa Copa não nos dá nenhuma satisfação. há que buscar soluções se estivermos aqui no ano que vem. Sou feliz aqui, mas tenho a situação aberta ao que o clube decidir - declarou Simeone na última quarta-feira.