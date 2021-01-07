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futebol

Simeone dá resposta enigmática ao ser eliminado na Copa do Rei

Técnico do Atlético de Madrid não garantiu seu futuro na próxima temporada, mas diretoria quer renovar contrato do argentino para além de 2022...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 08:27
Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
Após a derrota e eliminação do Atlético de Madrid para o Cornellá pela Copa do Rei, Diego Simeone não esclareceu seu futuro para a imprensa. Apesar do argentino ter dito que não sabia se voltava para a próxima temporada, os bastidores do clube não deram muita atenção, pois o treinador tem contrato até 2022 e a confiança dos dirigentes. O objetivo é buscar a renovação do veterano.- Essa Copa não nos dá nenhuma satisfação. há que buscar soluções se estivermos aqui no ano que vem. Sou feliz aqui, mas tenho a situação aberta ao que o clube decidir - declarou Simeone na última quarta-feira.
A afirmação provocou um alvoroço entre os torcedores que estranharam a fala do comandante colchonero. O Atlético de Madrid segue líder do Campeonato Espanhol com dois pontos de vantagem para o Real Madrid, mas com duas partidas a menos do que o rival da capital. O clube tem a melhor defesa da competição com apenas seis gols sofridos em 15 jogos.

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