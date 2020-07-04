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Simeone comenta sobre atuação de João Félix contra o Mallorca: 'Temos que ter calma e esperar'

Em coletiva de imprensa, o treinador argentino disse que os torcedores têm que ter calma com o jovem promissor e esperar que ele demonstre a sua qualidade em campo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 19:49

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:49

Crédito: AFP
Após ser substituído na vitória do Atlético de Madrid sobre o Mallorca por 3 a 0, o português João Félix saiu de campo com um semblante de insatisfeito com a alteração de seu treinador. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Diego Simeone comentou sobre o assunto e disse que os torcedores têm que ter calma com o jovem promissor e esperar que ele demonstre a sua qualidade.
- Tinha sofrido uma entrada na partida frente ao Alavés. Está a procurar a melhor forma. Esperamos com calma e tranquilidade possa encontrar essa qualidade que tem e possa marcar, que é algo que o entusiasma - afirmou Simeone.
Enquanto esteve em campo, o português, de 20 anos, não conseguiu marcar e teve pelo menos duas chances para estufar as redes. No entanto, foi substituído por Angel Correa e até o momento não demonstrou em campo as mesmas atuações que teve com a camisa do Benfica.
O diário espanhol 'Marca' fez duras críticas à exibição do português, que foi a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros. Até o momento, com a camisa dos Colchoneros, ele soma oito golos em trinta e quatro partidas.
- João, a Bola de Ouro ganha-se dentro da área. Desde que jogou diante do Osasuna, o jogador português desapareceu e converteu-se num jogador banal. Algo surpreendente para a qualidade que tem. Nesta sexta, teve um gesto irrefletido ao ser substituído, pontapeando uma bola contra as bancadas. Se estava chateado com alguém, só podia ser consigo mesmo - disse o jornal espanhol ao citar a atuação de João Félix contra o Mallorca, nesta sexta.

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