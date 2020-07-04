Simeone comenta sobre atuação de João Félix contra o Mallorca: 'Temos que ter calma e esperar'

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Após ser substituído na vitória do Atlético de Madrid sobre o Mallorca por 3 a 0, o português João Félix saiu de campo com um semblante de insatisfeito com a alteração de seu treinador. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Diego Simeone comentou sobre o assunto e disse que os torcedores têm que ter calma com o jovem promissor e esperar que ele demonstre a sua qualidade.

- Tinha sofrido uma entrada na partida frente ao Alavés. Está a procurar a melhor forma. Esperamos com calma e tranquilidade possa encontrar essa qualidade que tem e possa marcar, que é algo que o entusiasma - afirmou Simeone.

Enquanto esteve em campo, o português, de 20 anos, não conseguiu marcar e teve pelo menos duas chances para estufar as redes. No entanto, foi substituído por Angel Correa e até o momento não demonstrou em campo as mesmas atuações que teve com a camisa do Benfica.

O diário espanhol 'Marca' fez duras críticas à exibição do português, que foi a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros. Até o momento, com a camisa dos Colchoneros, ele soma oito golos em trinta e quatro partidas.