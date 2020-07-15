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futebol

Simeone comenta interesse em Oblak: "É normal que queiram levá-lo'

Goleiro do Atlético de Madrid é alvo do Chelsea para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 14:51

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:51

Crédito: Divulgação/La Liga
Oblak é alvo do Chelsea para a próxima temporada. O goleiro do Atlético de Madrid, um dos principais jogadores da equipe treinada por Diego Simeone, é cobiçado por diversos clubes da Europa a cada ano. Assim, o técnico argentino comentou sobre a situação.
- Não me surpreende que ele seja cobiçado. Todos os anos os melhores clubes do mundo querem os nossos melhores jogadores. E nós temos muitos. É normal que queiram levá-lo, que haja interesse nele, é o nosso capitão, um jogador importante e espero que possamos continuar contando com o seu trabalho, que é enorme para o Atlético. É determinante e importante para o vestiário e ano após ano tem vindo sempre a evoluir - disse.
A multa rescisória do goleiro é de mais de 100 milhões de euros (cerca R$ 612 milhões). Além do valor em dinheiro, o Chelsea também planeja incluir Kepa Arrizabalaga na negociação.

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