Simeone comenta interesse em Oblak: "É normal que queiram levá-lo'

Oblak é alvo do Chelsea para a próxima temporada. O goleiro do Atlético de Madrid, um dos principais jogadores da equipe treinada por Diego Simeone, é cobiçado por diversos clubes da Europa a cada ano. Assim, o técnico argentino comentou sobre a situação.

- Não me surpreende que ele seja cobiçado. Todos os anos os melhores clubes do mundo querem os nossos melhores jogadores. E nós temos muitos. É normal que queiram levá-lo, que haja interesse nele, é o nosso capitão, um jogador importante e espero que possamos continuar contando com o seu trabalho, que é enorme para o Atlético. É determinante e importante para o vestiário e ano após ano tem vindo sempre a evoluir - disse.