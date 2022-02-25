Simeone comenta conflito entre Rússia e Ucrânia: 'Precisamos de paz'

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, comentou sobre os conflitos bélicos que acontecem entre Rússia e Ucrânia nesta semana. Em entrevista coletiva, o comandante argentino afirmou se sentir triste com o que está acontecendo e clamou pela paz.- Muito triste e é difícil entender que neste momento estamos vivendo tempos distantes de guerra. Precisamos de paz. Queremos a paz e todos lutamos pela paz no mundo. O futebol está claro que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo, espero que possamos ter paz de espírito.
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Desde a madrugada da última quinta-feira do Brasil, a Rússia invadiu o leste da Ucrânia e avança na nação vizinha em direção à Kiev. Diversos jogadores brasileiros estão presos na capital, enquanto outros relatam suas fugas para a Polônia.
Já o Atlético de Madrid entra em campo neste sábado para enfrentar o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O clube colchonero vem de um empate contra o Manchester United, pela Champions League.