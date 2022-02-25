Simeone comenta conflito entre Rússia e Ucrânia: 'Precisamos de paz'

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, comentou sobre os conflitos bélicos que acontecem entre Rússia e Ucrânia nesta semana. Em entrevista coletiva, o comandante argentino afirmou se sentir triste com o que está acontecendo e clamou pela paz.- Muito triste e é difícil entender que neste momento estamos vivendo tempos distantes de guerra. Precisamos de paz. Queremos a paz e todos lutamos pela paz no mundo. O futebol está claro que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo, espero que possamos ter paz de espírito.