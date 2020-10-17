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futebol

Simeone atinge marca histórica no Atlético de Madrid

Equipe do técnico argentino venceu o Celta neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 15:07

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 15:07

Crédito: Javier Soriano/AFP
No comando técnico do Atlético de Madrid desde a temporada 2011/2012, Diego Simeone segue marcando o seu nome na história do clube. Ídolo desde os tempos de jogador, quando foi campeão Espanhol em 95/96 pela equipe, o argentino atingiu neste sábado a impressionante marca de 200 vitórias como treinador do time em jogos do Campeonato Espanhol.
São 330 jogos de La Liga comandando o Atleti, a 3º maior marca de um treinador por um mesmo clube. Além dos 200 triunfos, completados no 2 a 0 sobre o Celta, foram 80 empates e 50 derrotas. Nos números gerais, somando todas as competições, Simeone ostenta um histórico de 483 partidas, com 289 vitórias, 112 empates e 79 derrotas.
O sucesso de Diego já rendeu ao clube dois títulos da Liga Europa - 11/12 e 17/18 -, duas Supercopas Europeias - 2012 e 2018 -, um Espanhol - 13/14 -, uma Copa do Rei - 12/13 - e uma Supercopa da Espanha - 14/15.

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