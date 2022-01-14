Silvio Romero é do Fortaleza; Marcelo Paz explica a chegada do atacante

De maneira surpreendente, o Fortaleza acertou a contratação do atacante Silvio Romero para a disputa da Libertadores da América.
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Assim como em outros reforços da temporada, o técnico Pablo Vojvoda observou o mercado sul-americano e indicou a chegada do matador.
Artilheiro e com experiência em torneios continentais, Silvio Romero chega com status de titular e grande esperança para ajudar o Fortaleza na Liberta.
Em conversa com a Rádio Verdes Mares, o presidente Marcelo Paz explicou a negociação para trazer o jogador.
‘O Silvio Romero é um nome que estava na nossa lista, de centroavantes, de perfil que a gente julgava interessante. Parecia que era uma situação impossível. Ele tem contrato até 2023 no Independiente, é artilheiro, capitão. Parecia difícil. Fizemos um contato, a receptividade foi boa. Tratamos da questão salarial, primeiro. E tá muito longe daquele salário que disseram que ele ia para o Ceará. Não tem nada a ver aquele número. Já digo logo. É dentro da nossa realidade, para um camisa 9 de qualidade. É um investimento. Adaptação, vinda dele para a cidade, Vojvoda conversou com ele. O Silvio depois ligou para o Vojvoda, perguntou onde ele estava morando, a esposa dele começou a olhar as situações. Mas a gente tratando sempre com muito sigilo’, afirmou.