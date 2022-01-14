Silvio Romero é do Fortaleza; Marcelo Paz explica a chegada do atacante

‘O Silvio Romero é um nome que estava na nossa lista, de centroavantes, de perfil que a gente julgava interessante. Parecia que era uma situação impossível. Ele tem contrato até 2023 no Independiente, é artilheiro, capitão. Parecia difícil. Fizemos um contato, a receptividade foi boa. Tratamos da questão salarial, primeiro. E tá muito longe daquele salário que disseram que ele ia para o Ceará. Não tem nada a ver aquele número. Já digo logo. É dentro da nossa realidade, para um camisa 9 de qualidade. É um investimento. Adaptação, vinda dele para a cidade, Vojvoda conversou com ele. O Silvio depois ligou para o Vojvoda, perguntou onde ele estava morando, a esposa dele começou a olhar as situações. Mas a gente tratando sempre com muito sigilo’, afirmou.