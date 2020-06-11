Silvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a time da segunda divisão italiana

Ex-primeiro-ministro da Itália e também antigo gestor do Milan, Silvio Berlusconi atualmente é proprietário do AC Monza, que subiu para a segunda divisão italiana, e tem como objetivo chegar à elite do País da Bota. E se depender no que depender do dono, grandes nomes que fizeram sucesso com a camisa rossonera, como Kaká, Ibrahimovic e Balotelli, ajudarão no projeto.
- Estamos pensando em quatro ou cinco reforços. Estou muito otimista de que também podemos vencer o campeonato da Serie B e Kaká pode ser um deles - disse em entrevista à "Telelombardia".
A questão, porém, é que o brasileiro, eleito o melhor jogador do mundo em 2007 quando atuava pelo Milan, está aposentado desde 2017, depois de atuar pelo Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo a mídia italiana, no entanto, o ex-meia de 38 anos estaria pensando em aceitar uma proposta.
Sobre Ibrahimovic e Balotelli, a situação é parecida. Ambos têm futuro indefinido e ainda não sabem onde atuarão na próxima temporada. O sueco tem contrato até o fim da temporada com o Milan e não sabe se renovará, enquanto Super Mario deve rescindir com o Brescia.E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Presidente do Sevilla diz que futebol só voltará 100% quando torcedores puderem ir aos estádiosCopa Sérvia: com 25 mil torcedores apoiando, Partizan vence e vai à finalPeruano marca o primeiro gol da volta do futebol na Espanha E MAIS: