Silvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a time da segunda divisão italiana

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Ex-primeiro-ministro da Itália e também antigo gestor do Milan, Silvio Berlusconi atualmente é proprietário do AC Monza, que subiu para a segunda divisão italiana, e tem como objetivo chegar à elite do País da Bota. E se depender no que depender do dono, grandes nomes que fizeram sucesso com a camisa rossonera, como Kaká, Ibrahimovic e Balotelli, ajudarão no projeto.

- Estamos pensando em quatro ou cinco reforços. Estou muito otimista de que também podemos vencer o campeonato da Serie B e Kaká pode ser um deles - disse em entrevista à "Telelombardia".

A questão, porém, é que o brasileiro, eleito o melhor jogador do mundo em 2007 quando atuava pelo Milan, está aposentado desde 2017, depois de atuar pelo Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo a mídia italiana, no entanto, o ex-meia de 38 anos estaria pensando em aceitar uma proposta.