Silvano destaca a importância do grupo após vitória do Atlhetic no Campeonato Mineiro

Crédito: Rafael Costa/Divulgação

Uberlândia e Athletic realizaram um grande jogo na manhã de domingo, no Parque do Sabiá. Com direito a duas viradas, o Esquadrão de Aço venceu por 3 a 2 o time do Uberlândia e voltou a somar pontos no Campeonato Mineiro.

+ Confira a tabela completa do Campeonato MineiroEm busca de entrar no G-4, o Athletic está em sétimo na competição, com 12 pontos. Após a partida, o volante Silvano destacou a importância de voltar a pontuar para atingir este objetivo.

- Hoje nós sabíamos da responsabilidade que era pontuar em Uberlândia, ainda mais com a sequência de vitória e da qualidade da equipe deles. Foi muito importante esses três pontos fora de casa. Não tem nada definido, iremos de degrau a degrau somar pontos e garantir a classificação pro Athletic – disse o jogador.

O reencontro com a vitória veio com a troca de comando do time de São João Del Rei. O grupo seguiu à risca as orientações do novo treinador, Gustavo Brancão, mostrando como o grupo está focado e unido.

- É muito importante poder jogar os 90 minutos e contribuir com a equipe. Fico muito feliz porque não é um ou outro atleta que faz a diferença, mas todo o grupo. Mostramos a importância do coletivo e a qualidade de cada um quando faz a sua parte bem feita, visando sempre a vitória.