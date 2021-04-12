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Silvano destaca a importância do grupo após vitória do Atlhetic no Campeonato Mineiro

Clube mineiro venceu o Uberlândia por 3 a 2 e ainda sonha com a classificação...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 18:40
Crédito: Rafael Costa/Divulgação
Uberlândia e Athletic realizaram um grande jogo na manhã de domingo, no Parque do Sabiá. Com direito a duas viradas, o Esquadrão de Aço venceu por 3 a 2 o time do Uberlândia e voltou a somar pontos no Campeonato Mineiro.
+ Confira a tabela completa do Campeonato MineiroEm busca de entrar no G-4, o Athletic está em sétimo na competição, com 12 pontos. Após a partida, o volante Silvano destacou a importância de voltar a pontuar para atingir este objetivo.
- Hoje nós sabíamos da responsabilidade que era pontuar em Uberlândia, ainda mais com a sequência de vitória e da qualidade da equipe deles. Foi muito importante esses três pontos fora de casa. Não tem nada definido, iremos de degrau a degrau somar pontos e garantir a classificação pro Athletic – disse o jogador.
O reencontro com a vitória veio com a troca de comando do time de São João Del Rei. O grupo seguiu à risca as orientações do novo treinador, Gustavo Brancão, mostrando como o grupo está focado e unido.
- É muito importante poder jogar os 90 minutos e contribuir com a equipe. Fico muito feliz porque não é um ou outro atleta que faz a diferença, mas todo o grupo. Mostramos a importância do coletivo e a qualidade de cada um quando faz a sua parte bem feita, visando sempre a vitória.
O Athletic, de Silvano, está a dois pontos do G4 e voltará a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar a Caldense, quarto colocado, fora de casa, em Poços de Caldas, no estádio Ronaldão. Duelo que pode valer a vaga entre os quatro primeiros da competição.

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