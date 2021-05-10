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futebol

Silvano aguarda definição sobre o futuro após temporada no Athletic

Volante se destacou pelo alto índice de passes na equipe, tendo mais de 90% de acerto
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LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 18:54

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:54

Crédito: Rafael Costa / Divulgação
Com o término da participação do Athletic no Campeonato Mineiro, Silvano encerra a passagem pelo clube com bons jogos realizados e uma grande expectativa no decorrer da temporada. Ele contribuiu para a permanência do clube na elite do Estadual.
Silvano foi o atleta com maior índice de passes no time: das bolas que passaram aos seus pés, 90% teve destino certo para os companheiros. Agora, sem clube, o jogador almeja os próximos passos no futebol.
- Tenho alguns clubes em vista, mas nada certo e espero jogar um campeonato brasileiro, mas estou aguardando para saber para onde Deus vai me conduzir – afirmou.
Silvano teve destaque nesse no Mineiro por sua polivalência. O jogador atua no meio-campo como volante, mas também joga chegando ao ataque. A versatilidade contribuiu muito para o sucesso na carreira. O atleta analisou falou das virtudes de saber jogar tanto na defesa como encontrar os atalhos no ataque
- Sempre fazia questão de marcar para facilitar os meus companheiros de equipe, mas alguns treinadores me diziam que hoje o volante não poderia só saber marcar, tem que saber jogar com a mesma intensidade que marca. Isso que torna um volante moderno. Peguei essa crítica construtiva e comecei a olhar jogador dentro da minha profissão que estão jogando em alto nível e o estilo de jogo de N'golo Kanté, me agrada muito e tenho tentado imprimir no meu dia e nos jogos. Estou procurando fazer o simples bem feito, aliando o perfil do atleta moderno e bem intenso. Isso que tem contribuído para o meu crescimento – destacou.

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