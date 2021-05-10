Silvano aguarda definição sobre o futuro após temporada no Athletic

Crédito: Rafael Costa / Divulgação

Com o término da participação do Athletic no Campeonato Mineiro, Silvano encerra a passagem pelo clube com bons jogos realizados e uma grande expectativa no decorrer da temporada. Ele contribuiu para a permanência do clube na elite do Estadual.

Silvano foi o atleta com maior índice de passes no time: das bolas que passaram aos seus pés, 90% teve destino certo para os companheiros. Agora, sem clube, o jogador almeja os próximos passos no futebol.

- Tenho alguns clubes em vista, mas nada certo e espero jogar um campeonato brasileiro, mas estou aguardando para saber para onde Deus vai me conduzir – afirmou.

Silvano teve destaque nesse no Mineiro por sua polivalência. O jogador atua no meio-campo como volante, mas também joga chegando ao ataque. A versatilidade contribuiu muito para o sucesso na carreira. O atleta analisou falou das virtudes de saber jogar tanto na defesa como encontrar os atalhos no ataque