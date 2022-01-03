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futebol

'Silêncio' de Pablo, do São Paulo, esfria negociação com o Ceará

Clubes já tinham acordo de empréstimo acertado, mas o atacante não respondeu a oferta do Vozão, que já admite procura por outros nomes no mercado da bola...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 09:49

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 09:49

A negociação do empréstimo de Pablo ao Ceará, que parecia estar bem encaminhada, esfriou nos últimos dias. Isso porque o atacante do São Paulo não respondeu a oferta do Vozão para fechar o negócio. O Vozão deu como prazo o último domingo (2), e sem resposta, a negociação está parada. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, já havia declarado que o São Paulo deu o ok para a proposta apresentada pelo Vozão, que pagaria o salário do jogador de forma integral, mas ainda aguardava a decisão do jogador para concretizar o negócio.
A proposta diz respeito a um ano de empréstimo junto ao time paulista e, de acordo com o mandatário, o técnico Tiago Nunes, que já trabalhou com Pablo, ligou para tentar convencê-lo a jogar pelo Ceará na próxima temporada.Agora, com o 'silêncio' de Pablo, a negociação segue estagnada, mas com a expectativa de novidades nos próximos dias, seja pelo fico do jogador ou a transferência, que parece improvável no momento.
Crédito: NegociaçãodePablocomoCearáesfriounosúltimosdias(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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