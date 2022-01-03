'Silêncio' de Pablo, do São Paulo, esfria negociação com o Ceará

A negociação do empréstimo de Pablo ao Ceará, que parecia estar bem encaminhada, esfriou nos últimos dias. Isso porque o atacante do São Paulo não respondeu a oferta do Vozão para fechar o negócio. O Vozão deu como prazo o último domingo (2), e sem resposta, a negociação está parada. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, já havia declarado que o São Paulo deu o ok para a proposta apresentada pelo Vozão, que pagaria o salário do jogador de forma integral, mas ainda aguardava a decisão do jogador para concretizar o negócio.