Show e protesto: Thuram marca duas vezes, homenageia homem morto nos EUA, e Gladbach vence o Union Berlin

O Borussia Mönchengladbach recebeu o Union Berlin neste domingo, pelo Campeonato Alemão, e não tomou conhecimento do time da capital. Em jogo disputado no Borussia Park, os donos da casa venceram por 4 a 1, em grande dia de Marcus Thuram, que marcou duas vezes. Neuhaus e Pléa completaram a goleada. Andersson descontou.
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NA PERSISTÊNCIAO primeiro gol saiu com o meia Florian Neuhaus, aos 17 minutos do primeiro tempo. O camisa 32 recebeu na entrada da área, encarou a marcação, limpou toda a zaga e deu um toque sutil para vencer o goleiro. A bola ainda tocou na trave e rolou sobre a linha antes de entrar. Alguns minutos antes, o jogador já havia tentado fazer um gol de antes da linha do meio-campo, mas o goleiro do Union Berlin fez linda defesa.
O 10 RESOLVEO nome do dia foi Marcus Thuram, o camisa 10 do Borussia Mönchengladbach. O atacante, que é filho do francês Lilian Thuram, marcou seu primeiro gol, o segundo do jogo, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O segundo saiu quando a partida estava 2 a 1 e o Union Berlin tentava pressionar. Ambos foram com passe de Pléa, que fez o quarto gol do time da casa também.
REPRESENTATIVIDADENa comemoração do primeiro gol, Thuram se ajoelhou e ficou de cabeça abaixada, em homenagem a George Floyd, homem negro que foi morto após ser imobilizado e torturado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, na segunda-feira. O país americano vive, desde então, momentos de tensão com protestos de movimentos antirracistas. Vale lembrar que o pai de Marcus, Lilian Thuram, é um importante ativista político do movimento negro.No explanation needed. pic.twitter.com/5JO1CCJexU— Gladbach (@borussia_en) May 31, 2020 E MAIS:'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírusParis Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de IcardiKai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeuMourinho fecha as portas do Tottenham para Coutinho E MAIS: