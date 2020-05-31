Show e protesto: Thuram marca duas vezes, homenageia homem morto nos EUA, e Gladbach vence o Union Berlin

Crédito: MARTIN MEISSNER / AFP

O Borussia Mönchengladbach recebeu o Union Berlin neste domingo, pelo Campeonato Alemão, e não tomou conhecimento do time da capital. Em jogo disputado no Borussia Park, os donos da casa venceram por 4 a 1, em grande dia de Marcus Thuram, que marcou duas vezes. Neuhaus e Pléa completaram a goleada. Andersson descontou.

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NA PERSISTÊNCIAO primeiro gol saiu com o meia Florian Neuhaus, aos 17 minutos do primeiro tempo. O camisa 32 recebeu na entrada da área, encarou a marcação, limpou toda a zaga e deu um toque sutil para vencer o goleiro. A bola ainda tocou na trave e rolou sobre a linha antes de entrar. Alguns minutos antes, o jogador já havia tentado fazer um gol de antes da linha do meio-campo, mas o goleiro do Union Berlin fez linda defesa.

O 10 RESOLVEO nome do dia foi Marcus Thuram, o camisa 10 do Borussia Mönchengladbach. O atacante, que é filho do francês Lilian Thuram, marcou seu primeiro gol, o segundo do jogo, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O segundo saiu quando a partida estava 2 a 1 e o Union Berlin tentava pressionar. Ambos foram com passe de Pléa, que fez o quarto gol do time da casa também.