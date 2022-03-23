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Show de luzes e provocação; veja as reações da torcida do São Paulo no Morumbi

Cerca de 29 mil pessoas estiveram presentes na goleada do Tricolor, de virada, por 4 a 1, sobre o São Bernardo...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 22:42

Publicado em 22 de Março de 2022 às 22:42

O São Paulo venceu o São Bernardo, por 4 a 1, de virada e avançou às semifinais do Campeonato Paulista. Os cerca de 29 mil torcedores que estiveram presentes no Morumbi viveram uma noite de fortes emoções. Em um primeiro tempo fraco tecnicamente, a torcida do São Paulo incentivou os jogadores, principalmente o atacante Luciano, que foi aplaudido quando o sistema de som do estádio anunciou o seu nome. Quando a bola rolou, o grito de gol ficou abafado pela boa atuação do goleiro Alex Alves, que fez praticamente quatro grandes defesas.
A segunda etapa começou com um baque, quando Matheus Davó abriu o placar. No entanto, a torcida cantou mais alto, mostrando incentivo ao time. Porém, a apreensão durou pouco, quando Rodrigo Nestor e Pablo Maia viraram a partida. A partir daí, foi só festa nas arquibancadas, com direito a show de luzes na noite de terça-feira. Antes do apito final, com o resultado de 4 a 1, a torcida ainda provocou o São Bernardo, com gritos de eliminado.
Crédito: TorcidadoSãoPaulofezbonitonoMorumbiemvitóriasobreoSãoBernardo(Foto:RubensChiri/SaoPauloFC

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