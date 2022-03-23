Show de luzes e provocação; veja as reações da torcida do São Paulo no Morumbi

O São Paulo venceu o São Bernardo, por 4 a 1, de virada e avançou às semifinais do Campeonato Paulista. Os cerca de 29 mil torcedores que estiveram presentes no Morumbi viveram uma noite de fortes emoções. Em um primeiro tempo fraco tecnicamente, a torcida do São Paulo incentivou os jogadores, principalmente o atacante Luciano, que foi aplaudido quando o sistema de som do estádio anunciou o seu nome. Quando a bola rolou, o grito de gol ficou abafado pela boa atuação do goleiro Alex Alves, que fez praticamente quatro grandes defesas.