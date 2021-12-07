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Show de luzes, alívio e protestos: o clima no Morumbi na vitória que livrou o São Paulo do rebaixamento

Os 40 mil torcedores que estiveram no estádio apoiaram até o final da partida, mas protestaram ainda antes do apito final...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 21:09

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 21:09

O Morumbi viveu fortes emoções na noite desta segunda-feira, quando o São Paulo bateu o Juventude por 3 a 1, se livrando de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Desde o começo da partida, os torcedores apoiaram o time, como vêm fazendo ao longo dos jogos no Morumbi. O gol de Luciano, logo com cinco minutos de jogo, fez o estádio 'pulsar. O atacante inclusive, foi ovacionado pela torcida após o seu tento. Os 40 mil torcedores gritaram o nome do camisa 11. Depois do primeiro gol, o São Paulo cresceu ainda mais na partida e ampliou com Calleri, no final da primeira etapa. O tento fez com que a torcida ficasse mais confiante e um show de luzes pôde ser visto nas arquibancadas do Morumbi antes do intervalo. PROTESTOS TAMBÉM TOMARAM CONTA DAS ARQUIBANCADAS​No entanto, nem tudo foi flores na relação torcida-jogadores. Faltando poucos minutos para o jogo terminar, os torcedores cantaram protestos como 'Muito respeito com a camisa tricolor' e 'Queremos jogador'.
Crédito: TorcidadoSãoPauloviveufortesemoçõesnoMorumbi(Foto:Flickr/SãoPaulo

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