Sheriff x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Chegou a hora da bola voltar a rolar no maior torneio de clubes do mundo. E nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, a Inter de Milão visita o Sheriff em partida válida pelo Grupo D. O duelo acontece no Sheriff Stadium, em Tiraspol, na Moldávia, às 17h (de Brasília).SHERIFFLíder do Grupo D, o Sheriff vem de derrota na Champions League. E para o treinador Yuriy Vernydub, sua equipe terá problemas com a Inter de Milão, justamente a equipe que venceu o clube da Moldávia na rodada passada.
- Percebemos que o jogo fora de casa seria difícil. Eles jogaram um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo agimos de acordo com o placar e agora vamos ter mais um jogo crucial com a Inter - disse Vernydub.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
INTER DE MILÃOPrecisando da vitória a qualquer custo, a Inter de Milão não espera um jogo fácil. Antes da partida, o técnico Simone Inzaghi lembrou que o Sheriff já venceu Shakhtar Donetsk e Real Madrid, e que os italianos terão dificuldades.
- Logisticamente não é um jogo fácil fora de casa e nós vamos encontrar uma equipe que venceu o Shakhtar Donetsk e o Real Madrid. Eles também nos criaram dificuldades em Milão, mas jogamos bem para somar os três pontos. Ainda teremos uma partida em casa, mas não será fácil - disse Inzaghi.
FICHA TÉCNICA
Sheriff x Inter de MilãoChampions LeagueGrupo D - 4ª RodadaData e horário: 03/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Sheriff Stadium, em Tiraspol (MOL)Árbitro: Felix Zwayer (ALE)Assistentes: Rafael Foltyn (ALE) e Marco Achmüller (ALE)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
SHERIFF (Técnico: Yuriy Vernydub)Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano; Addo, Thill, Traoré, Kolovos e Castañeda; Yakhshiboev.
Desfalques: Nikolov, Yansané e Kyabou (lesionados); Bruno (dúvida).INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez.
Desfalques: Ninguém.