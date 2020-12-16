Sheffield x Manchester United; saiba onde assistir e prováveis escalações

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O Manchester United viaja para encarar o Sheffield United nesta quinta-feira pelo Campeonato Inglês, às 17h (horário de Brasília). Os Diabos Vermelhos vivem um momento de crise após a eliminação na Liga dos Campeões e o empate com o Manchester City na última rodada da Premier League. No entanto, o rival é o lanterna da competição e é uma boa hora para Solskjaer respirar no cargo de técnico.

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Liga mais difícil

- Não há jogo fácil na Premier League. As melhores equipes das últimas temporadas vencem jogos apertados. Com o calendário enxuto, quem quer que tenha um descanso no meio da semana pode ter uma grande vantagem, porque se você jogar no meio de semana toda semana será difícil ter todos (os jogadores) 100% preparados para cada jogo - afirmou Solskjaer.

Momento

Apesar do discurso político do técnico do Manchester United, os Red Devils pegam o melhor adversário possível para o cenário atual. O Sheffield United não venceu nenhum jogo ao longo de 12 rodadas, soma apenas um ponto, tem o pior ataque do Campeonato Inglês com apenas cinco gols marcados, enquanto tem a 4ª pior defesa. Já o United, apesar da campanha irregular, venceu quatro das últimas cinco partidas e pode espantar a crise.

FICHA TÉCNICA:Sheffield United x Manchester United

Data e horário: 17/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Bramall Lane, em Sheffield (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SHEFFIELD UNITED (Técnico: Chris WIlder)Ramsdale; Basham, Egan e Stevens; Baldock, Berge, Ampadu, Fleck e Lowe; Mousset e Burke

Desfalques: Jack O'Connell, Oli McBurnie e Kean Bryan (machucados).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; McTominay e Fred; Mata, Bruno Fernandes e Rashford; Martial