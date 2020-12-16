Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sheffield x Manchester United; saiba onde assistir e prováveis escalações

Diabos Vermelhos vivem cenário de crise após eliminação na Liga dos Campeões e empate no clássico de Manchester, mas enfrentam lanterna do Campeonato Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 13:35

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:35

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
O Manchester United viaja para encarar o Sheffield United nesta quinta-feira pelo Campeonato Inglês, às 17h (horário de Brasília). Os Diabos Vermelhos vivem um momento de crise após a eliminação na Liga dos Campeões e o empate com o Manchester City na última rodada da Premier League. No entanto, o rival é o lanterna da competição e é uma boa hora para Solskjaer respirar no cargo de técnico.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
Liga mais difícil
- Não há jogo fácil na Premier League. As melhores equipes das últimas temporadas vencem jogos apertados. Com o calendário enxuto, quem quer que tenha um descanso no meio da semana pode ter uma grande vantagem, porque se você jogar no meio de semana toda semana será difícil ter todos (os jogadores) 100% preparados para cada jogo - afirmou Solskjaer.
Momento
Apesar do discurso político do técnico do Manchester United, os Red Devils pegam o melhor adversário possível para o cenário atual. O Sheffield United não venceu nenhum jogo ao longo de 12 rodadas, soma apenas um ponto, tem o pior ataque do Campeonato Inglês com apenas cinco gols marcados, enquanto tem a 4ª pior defesa. Já o United, apesar da campanha irregular, venceu quatro das últimas cinco partidas e pode espantar a crise.
FICHA TÉCNICA:Sheffield United x Manchester United
Data e horário: 17/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Bramall Lane, em Sheffield (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SHEFFIELD UNITED (Técnico: Chris WIlder)Ramsdale; Basham, Egan e Stevens; Baldock, Berge, Ampadu, Fleck e Lowe; Mousset e Burke
Desfalques: Jack O'Connell, Oli McBurnie e Kean Bryan (machucados).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; McTominay e Fred; Mata, Bruno Fernandes e Rashford; Martial
Desfalques: Cavani (machucado).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados