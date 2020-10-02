Sheffield United contrata promessa do Liverpool por valor recorde

O Sheffield United foi uma das sensações da Premier League na temporada passada, porém, nesse ano não tem repetido o bom desempenho. Para reencontrar o caminhos das vitórias, os Blades foram ao mercado e abriram a carteira. O clube contratou o jovem atacante Rhian Brewster, agora ex-Liverpool, por 24 milhões de libras, o seu recorde em transferências. Rhian Brewster chegou a ser disputado por outras equipes do país, mas assinou com o Sheffield United um contrato até o meio de 2025. O Liverpool terá uma cláusula de recompra, por valor não divulgado. No novo time, o jogador vestirá a camisa 24.