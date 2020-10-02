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futebol

Sheffield United contrata promessa do Liverpool por valor recorde

Atacante Rhian Brewster foi o destaque dos Reds no Mundial Sub-17 de 2017 e assina com os Blades por cerca de 24 milhões de libras. Liverpool tem cláusula de recompra...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 14:31
Crédito: Divulgação / Site oficial do Liverpool
O Sheffield United foi uma das sensações da Premier League na temporada passada, porém, nesse ano não tem repetido o bom desempenho. Para reencontrar o caminhos das vitórias, os Blades foram ao mercado e abriram a carteira. O clube contratou o jovem atacante Rhian Brewster, agora ex-Liverpool, por 24 milhões de libras, o seu recorde em transferências. Rhian Brewster chegou a ser disputado por outras equipes do país, mas assinou com o Sheffield United um contrato até o meio de 2025. O Liverpool terá uma cláusula de recompra, por valor não divulgado. No novo time, o jogador vestirá a camisa 24.
Rhian Brewster foi campeão e artilheiro do Mundial Sub-17, em 2017. Porém, na equipe principal do Liverpool foram apenas quatro jogos, sem gols marcados. O jogador também já havia vestido as cores do Swansea, onde disputou 22 partidas e balançou as redes 11 vezes.

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