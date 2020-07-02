futebol

Sheffield joga bem e vence o Tottenham de forma tranquila

Clube de Londres é dominado pelo adversário, que aproveita bem as chances para vencer...
LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 19:32

Crédito: OLI SCARFF / AFP
O Tottenham foi até o Estádio Bramall Lane nesta quinta-feira para enfrentar o Sheffield United e foi derrotado por 3 a 1, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Sander Berge, Lys Mousset e Oliver McBurnie marcaram para os donos da casa. Harry Kane, no finalzinho do jogo, descontou para os Spurs.
DOMINANDO O ADVERSÁRIOApesar de ter menos a posse de bola que o Tottenham, o Sheffield chegava ao gol de Lloris com mais perigo que os Spurs, que não conseguiam criar com objetividade. Os mandantes abriram o placar aos 31 minutos, com Berge, que recebeu belo passe de Basham dentro da área. Os dois últimos gols foram com Mousset e McBurnie, já no segundo tempo.
FURACÃO ATACA NOVAMENTESe no Brasil tivemos alguns tornados durante a semana, na Inglaterra o furacão passou mais uma vez. O atacante Harry Kane balançou as redes mais uma vez, mas não foi o suficiente para um resultado positivo. Já nos minutos finais, Lucas lançou para Son dentro da área, que tocou para o camisa 10 só empurrar para o fundo das redes. No primeiro tempo, Kane também balançou as redes, mas o gol foi anulado.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, o Sheffield chegou aos 47 pontos, ultrapassou o próprio Tottenham, e agora está em sétimo lugar, sonhando com Europa League. Na próxima rodada, o clube enfrenta o Burnley, fora de casa, no domingo. O Tottenham, por sua vez, caiu para o nono lugar e tem 46 pontos. O próximo adversário será o Everton, segunda-feira, em casa.

