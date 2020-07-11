Sheffield atropela o Chelsea, e Blues podem deixar o G-4 na rodada

Crédito: RUI VIEIRA / AFP

Depois de duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, o Chelsea visitou o Sheffield neste sábado, pela 35ª rodada da competição, e viu os donos da casa vencerem por 3 a 0 no Estádio Bramall Lane. Com o resultado, os londrinos podem até deixar a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

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EFICIÊNCIA PREVALECEUO Sheffield tinha claro o propósito de ser o mais objetivo possível. E foi assim durante todo o jogo. O time de Chris Wilder quando tinha a bola tentava chegar ao ataque do Chelsea de forma rápida. O primeiro gol foi de David McGoldrick, pegando rebote na área. O segundo foi de Oliver McBurnie, aproveitando belo cruzamento de Stevens. David McGoldrick, mais uma vez, fechou o placar no segundo tempo.

MUITA POSSE E POUCA OBJETIVIDADEO Chelsea teve a posse de bola em praticamente o jogo todo. No entanto, o time de Frank Lampard não sabia o que fazer com ela. Quando chegava ao gol de Dean Henderson, não tinha precisão. Ao final da partida, os números de posse de bola marcaram 76% para os Blues, contra 24% do Sheffield.