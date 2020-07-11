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futebol

Sheffield atropela o Chelsea, e Blues podem deixar o G-4 na rodada

Clube de Londres tem a posse de bola em quase toda a partida, mas não consegue ser objetivo. Resultado pode tirar o time da zona de classificação para a Champions...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 18:36

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 18:36

Crédito: RUI VIEIRA / AFP
Depois de duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, o Chelsea visitou o Sheffield neste sábado, pela 35ª rodada da competição, e viu os donos da casa vencerem por 3 a 0 no Estádio Bramall Lane. Com o resultado, os londrinos podem até deixar a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.
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EFICIÊNCIA PREVALECEUO Sheffield tinha claro o propósito de ser o mais objetivo possível. E foi assim durante todo o jogo. O time de Chris Wilder quando tinha a bola tentava chegar ao ataque do Chelsea de forma rápida. O primeiro gol foi de David McGoldrick, pegando rebote na área. O segundo foi de Oliver McBurnie, aproveitando belo cruzamento de Stevens. David McGoldrick, mais uma vez, fechou o placar no segundo tempo.
MUITA POSSE E POUCA OBJETIVIDADEO Chelsea teve a posse de bola em praticamente o jogo todo. No entanto, o time de Frank Lampard não sabia o que fazer com ela. Quando chegava ao gol de Dean Henderson, não tinha precisão. Ao final da partida, os números de posse de bola marcaram 76% para os Blues, contra 24% do Sheffield.
G-4 AMEAÇADOCom o resultado, o Chelsea pode deixar a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Como Manchester United e Leicester ainda jogam na rodada, os londrinos terão que secar os adversários, que se vencerem ultrapassarão os Blues.

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